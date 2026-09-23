बिहार की डिजिटल खेती का मॉडल समझने पटना पहुंचा केन्या का दल, किसान सेवाओं पर मंथन
केन्या का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार की डिजिटल कृषि प्रणाली, किसान-केंद्रित सेवाओं और तकनीक के उपयोग को समझने के लिए पटना ...और पढ़ें
HighLights
केन्याई दल ने बिहार की डिजिटल कृषि प्रणाली को समझने के लिए दौरा किया।
कृषि मंत्री से मिलकर किसान-केंद्रित सेवाओं और तकनीक पर चर्चा की।
बिहार कृषि मोबाइल ऐप, वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर गहन मंथन हुआ।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में डिजिटल कृषि, किसान-केंद्रित सेवाओं और तकनीक के इस्तेमाल को समझने के लिए केन्या के इक्विटी ग्रुप होल्डिंग्स का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पटना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की।
बिहार कृषि मोबाइल एप पर हुई चर्चा
बैठक में बिहार के डिजिटल कृषि तंत्र, बिहार कृषि मोबाइल एप और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी गई। कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित विभिन्न पहलों और उनके उपयोग पर भी चर्चा हुई।
किसान ऋण से बाजार संपर्क तक बातचीत
प्रतिनिधिमंडल के साथ माइक्रोसेव कंसल्टिंग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में डिजिटल किसान सेवाओं, कृषि परामर्श, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, बाजार संपर्क, कृषि वित्त, किसान ऋण और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
फार्मर आइडी और पंजीकरण से व्यवस्थित हो रहा डेटा
कृषि मंत्री ने बताया कि फार्मर आइडी और किसान पंजीकरण जैसी पहलों के जरिए किसानों से जुड़ी जरूरी सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है।
डिजिटल जानकारी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच
किसानों की पहचान, भूमि और कृषि से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से व्यवस्थित होने से कृषि सेवाओं के साथ उपयुक्त वित्तीय सेवाओं और संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
गुरुवार को कृषि क्षेत्रों का करेगा भ्रमण
केन्या का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बिहार के विभिन्न कृषि क्षेत्रों का भ्रमण करेगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और नवाचारों को जमीनी स्तर पर समझेगा।