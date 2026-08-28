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खामोश हुई 'बिहार गीत' रचने वाली कलम, प्रख्यात कवि सत्यनारायण का 92 वर्ष की उम्र में निधन

By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:51 PM (IST)

कवि शिरोमणि सत्यनारायण, जिन्होंने 'बिहार गीत' की रचना की थी, का 92 वर्ष की आयु में पटना में निधन हो ...और पढ़ें

बिहार गीत के रचयिता और जेपी आंदोलन से जुड़े कवि सत्यनारायण का निधन

बिहार गीत के रचयिता और जेपी आंदोलन से जुड़े कवि सत्यनारायण का निधन

HighLights

  1. 'बिहार गीत' के रचयिता कवि सत्यनारायण का निधन।

  2. 92 वर्ष की आयु में पटना में ली अंतिम सांस।

  3. जेपी आंदोलन से जुड़े, साहित्य में दिया महत्वपूर्ण योगदान।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत को शुक्रवार को बड़ी क्षति हुई। प्रसिद्ध कवि-गीतकार और बिहार गीत मेरे भारत के कंठहार के रचयिता कवि शिरोमणि सत्यनारायण ने 92 वर्ष की आयु में 27 अगस्त की देर रात कदमकुआं स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से साहित्य जगत में शोक की लहर है। जेपी आंदोलन से बिहार गीत तक का सफर करने वाले कवि सत्यनारायण की साहित्यिक यात्रा थम गई। सत्यनारायण का जन्म 13 सितंबर 1935 को भोजपुर जिले के कौलोडिहरी गांव में हुआ था।

उस समय यह क्षेत्र शाहाबाद जिले का हिस्सा था। वर्तमान में वे हिंदी प्रगति समिति मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा विभाग) के अध्यक्ष थे। वे 1993 में बिहार सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। आरंभ के दिनों में वे 1974 में जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के करीबी माने जाते थे।

लोक जागरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणु की अगुआई में नुक्कड़ चौराहे पर निरंतर काव्य पाठ एवं संचालन करते थे। वर्ष 2012 में बिहार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार गीत की रचना की थी। जो बाद में बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

इसके अलावा, उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलगीत की भी रचना की थी। इनके करीबी रहे लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने बताया कि वे पटना कालेजिएट के छात्र थे। 1942 में काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग लेकर जयद्रथ वध की पंक्तियों को पाठ कर पुरस्कृत हुए थे।

यहीं से उनका साहित्य के प्रति लगाव पैदा हुआ। इसके बाद ताउम्र साहित्य की सेवा करते रहे। कवि सत्यनारायण के पुत्र संदीप ने बताया कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शनिवार की सुबह बांस घाट पर होगा।

साहित्यिक योगदान के लिए मिला पुरस्कार:

कवि सत्यनारायण को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राजभाषा विभाग बिहार सरकार की ओर से हिंदी सेवा सम्मान के तह 2020-21 के लिए नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया था।

2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, प्रकाशन विभाग की ओर से 2003 में भारतेन्दु हरिश्चचंद्र पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बिहार राष्ट्र भाषा परिषद बिहार सरकार की ओर से विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान दिया गया था।

बिहार राज्य की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर 21 मार्च 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके लिखे बिहार गीत का विमोचन करने के साथ इन्हें सम्मानित किए थे। तुम ना नहीं कर सकते कविता संग्रह के लिए रमण साहित्य पुरस्कार, टूटते जल बिंब पर राजभाषा विभाग बिहार सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ संकलन के लिए गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, सभाध्यक्ष हंस रहा है पर डॉ. शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार वाराणसी में दिया गया था।

बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने बताया कि वे हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जु़ड़े रहे। सम्मेलन परिसर में 13 सितंबर 2026 को उनके 92वें जन्म दिन पर अभिनंदन समारोह और उनकी समग्र रचनावली सत्यनारायण समग्र का विमोचन होना था। वे बिहार सरकार के साहित्यिक पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल के भी सदस्य रह चुके थे।

इनकी प्रमुख रचनाएं:

हिंदी नवगीत के विकास में सत्यनारायण का उल्लेख महत्वपूर्ण माना जाता है। वे हर विधाओं में लिखते रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुने प्रजानन, टूटते जल बिम्ब, स्मृतियों में संस्मरण, धरती से जुड़कर, गीत, धार पर हम, समर शेष है आदि है। इसके अलावा इनकी रचनाएं सभी पत्रिकाओं धर्मयुग, स्मारिका, आजकल के अलावा विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई।