Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अगर नौकरी नहीं दी तो 5 साल बाद बदल दीजिएगा', कन्हैया कुमार ने NDA को घेरा

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:36 PM (IST)

    कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के जुमलों की बारिश की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा, नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकाने की योजना बना रही है। कन्हैया ने बिहार की जनता से नौकरी देने के वादे के साथ मेंडेट मांगा और राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कन्हैया कुमार ने कसा तंज। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में इन दिनों आसमानी बारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जुमलों की भी बारिश भी हो रही है।

    प्रधानमंत्री की घड़ी की सुई 1990 में अटक गई है। उन्हें चारा से ऐसा प्रेम हुआ है कि बाकी जगह जाते हैं, तो विकास की बात करते हैं, यहां आते हैं तो बेचारा बनकर चारा-चारा करने लगते हैं।

    हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि वह हमें मेंडेट दें, हम नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो कौन सा हम जीवन भर के लिए आए हैं, पांच साल के बाद फिर बदल दीजिएगा।

    पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कन्हैया ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकाने का प्लान बना लिया है। अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहने वाले। एनडीए की बीस साल की सरकार के पास 30 सेकेंड भी अपने घोषणापत्र पर बात करने के लिए नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिनदहाड़े हो रही हत्या

    उन्होंने कहा कि मैं 20 साल नहीं, पिछले 20 महीने की ही बात करता हूं। क्या पेपर लीक नहीं हुआ, क्या अभ्यर्थियों को पुलिस ने नहीं पीटा, क्या तीन साल की डिग्री पांच साल में नहीं मिल रही, क्या राज्य के किसी विभाग भी विभाग में बिना घूस काम हो जा रहा है, दिनदहाड़े राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो जा रही है, शराबबंदी की होम डिलीवरी हो रही है।

    अगर ये सब सुशासन है तो कुशासन किसे कहते हैं। कैग की रिपोर्ट है कि इस साल 73 हजार करोड़ का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं दिया है, तो क्या घोटाले का नाम भी बदल देना चाहिए।

    कन्हैया ने कहा कि पीएम ने कहा कि छठ का अपमान हुआ है, तो वह बताएं कि कैसे अपमान हुआ है। हमने तो यही कहा कि वह यमुना में डुबकी लगाएंगे तो उनको स्किन की समस्या हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोर्डिनेटर अभय दुबे, प्रवक्ता राजेश राठौड़ व अन्य नेता उपस्थित रहे।