'अगर नौकरी नहीं दी तो 5 साल बाद बदल दीजिएगा', कन्हैया कुमार ने NDA को घेरा

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में इन दिनों आसमानी बारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जुमलों की भी बारिश भी हो रही है।

प्रधानमंत्री की घड़ी की सुई 1990 में अटक गई है। उन्हें चारा से ऐसा प्रेम हुआ है कि बाकी जगह जाते हैं, तो विकास की बात करते हैं, यहां आते हैं तो बेचारा बनकर चारा-चारा करने लगते हैं।

हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि वह हमें मेंडेट दें, हम नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो कौन सा हम जीवन भर के लिए आए हैं, पांच साल के बाद फिर बदल दीजिएगा।

पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कन्हैया ने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकाने का प्लान बना लिया है। अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहने वाले। एनडीए की बीस साल की सरकार के पास 30 सेकेंड भी अपने घोषणापत्र पर बात करने के लिए नहीं है।