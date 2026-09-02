बिहार में परीक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार बने अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में प्रतियोगी व भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए गठित परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति हरीश कुमार को बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञ समित‍ि गठन के बाद तीन माह के अंदर राज्‍य सरकार को अनुशंसाएं सौंपेगी।

तीन महीने में अनुशंसा सौंपेगी सम‍िति‍

सामान्य प्रशासन विभाग की 23 अगस्त की अधिसूचना में इसका प्रावधान किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालयों और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रावधान किया था।

इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक से समिति के अध्यक्ष के नामांकन के लिए अनुरोध किया था। हाईकोर्ट के महानिबंधक ने न्‍यायमूर्ति हरीश कुमार का नाम किया प्रस्‍तावित महानिबंधक ने 28 अगस्त को न्यायमूर्ति हरीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया था। समिति राज्य में विभिन्न संस्थाओं की ओर से आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार से जुड़े पहलुओं का अध्ययन कर परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं देगी।