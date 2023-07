Bihar: जीतन राम मांझी गए दिल्ली, कहा- हम चाहते हैं महागठबंधन में हो टूट, CM नीतीश कुमार को लेकर कह दी ये बात

Bihar Politics शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस केके पाठक के विवाद पर मांझी ने कहा कि मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। मगर शिक्षा विभाग की स्थिति बेहद खराब है उसमें केके पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं। सुधार हो रहा है तो मंत्री को संयम बरतना चाहिए। मांझी मगही सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं।

मांझी गए दिल्ली, कहा- हम चाहते हैं महागठबंधन में टूट हो।

राज्य ब्यूरो, पटना: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम (Jitan Ram Manjhi) मांझी शनिवार को दिल्ली रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मांझी ने कहा कि- महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जब हम एनडीए में हैं, तो चाहेंगे कि महागठबंधन में टूट हो। नीतीश सरकार पर तानाशाही हावी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस केके पाठक के विवाद पर मांझी ने कहा कि मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। मगर शिक्षा विभाग की स्थिति बेहद खराब है, उसमें केके पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं। सुधार हो रहा है, तो मंत्री को संयम बरतना चाहिए। नए मंत्री रत्नेश सदा के पुराने मंत्री और मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन की कुंडली खंगाले जाने के बयान पर मांझी ने कहा कि कोई बात नहीं। अच्छा है, वह कुंडली खंगालें। हमें भी पता चले कि क्या काम हुआ है। मगही सम्मेलन में भाग लेने गए दिल्ली मांझी ने बताया कि वह मगही सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और 10 जून को वापस पटना लौटेंगे। दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात के सवाल को वह टाल गए।

