'गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में लागू हो शराबबंदी', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर आवाज उठाई है।

मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की है। पार्टी के युवा संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता युवा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. कमाल परवेज ने की। इस दौरान मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार मौजूद रहे।

मांझी ने कहा कि वे पहले भी कहते रहे हैं कि नशाबंदी कानून ठीक है, लेकिन इसके पालन में कहीं-कहीं पुलिस प्रशासन के स्तर पर गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहां भी शराबबंदी लागू है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में शराबबंदी को पूरी सख्ती और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाए। वहां के लोगों में इस कानून को लेकर कोई निराशा नहीं है, बल्कि वे इसे गर्व के साथ अपनाते हैं।