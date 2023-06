जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, बेटे संतोष सुमन और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद भी रहे मौजूद

पटना, एजेंसी। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) और उनके बेटे संतोष मांझी (Santosh Manjhi) ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की।

इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) भी मौजूद रहे। सोमवार 19 जून को हम (HAM) पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर (Rajendra Arlekar) को पत्र सौंपकर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्‍व में चल रही महागठबंधन सरकार से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया था।

उसके बाद शाम को बेटे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद जीतन राम मांझी के एनडीए (NDA) में शामिल होने की चर्चा तेज है। चर्चा है कि भाजपा भी जीतन राम मांझी से सांठगांठ की पुरजोर कोशिश कर रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने सोमवार को गठबंधन को लेकर कहा कि पार्टी की बेहतरी और विस्‍तार के लिए जो भी निर्णय सही होगा, वह उसपर विचार करेंगे।

Former Bihar CM Jitan Ram Manjhi and Hindustani Awam Morcha President, Santosh Suman meet Union Home Minister and BJP leader Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/C3h1sDAyaN