बिहार में जीविका दीदी की लाइब्रेरी से संवर रहा भविष्य, 1 लाख से अधिक युवाओं और दीदियों को मिल रहा नया मंच

राज्य ब्यूरो, पटना। आर्थिक तंगी व रूढ़िवादी सोच बाहर निकल अब ग्रामीण महिलाएं बिहार में बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से जीविका योजना के तहत संचालित जीविका-दीदी की लाइब्रेरी (सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र) अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, मार्गदर्शन एवं अवसर के लिए सशक्त माध्यम बन चुकी है।

वर्तमान में राज्य में संकुल स्तरीय संघ (सीएलएफ) के माध्यम से 118 जीविका-दीदी की लाइब्रेरी का सफल संचालन हो रहा है। इनसे अब तक एक लाख से अधिक युवा-युवती एवं महिलाएं जुड़ चुकी हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, ये लाइब्रेरी सप्ताह के सातों दिन सुबह 9.30 से शाम 5.00 बजे तक खुलते हैं। प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन औसतन 50 से 70 शिक्षार्थी पहुंचते हैं। इन शिक्षार्थियों में 61 प्रतिशत लड़कियां हैं।

आंकड़ों पर गौर करें तो राज्यभर में रोजाना करीब 5,000 से 7,000 बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं। जिसमें एक बड़ी संख्या दीदियों की बच्चों की भी है जो आज इस सुविधा के बदौलत खुद का भविष्य संवार रहे हैं।