फरक्का बराज के बहाने JDU का खेल, 'नीतीश संवाद' के पीछे क्या है असली सियासी प्लान?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड (JDU) अब फरक्का बराज के मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरने जा रही है। पांच सितंबर से शुरू होने वाला ‘नीतीश संवाद’ भले ही फरक्का बराज और फरक्का जल संधि के सवाल पर केंद्रित दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे पार्टी संगठन को सक्रिय करने की बड़ी रणनीति भी नजर आ रही है। अभियान की शुरुआत बक्सर से होगी और फिर इसे दूसरे जिलों तक ले जाया जाएगा।

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद JDU के सामने कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ मजबूती से जोड़े रखने की चुनौती है। ऐसे में ‘नीतीश संवाद’ को महज जनसंवाद कार्यक्रम के बजाय संगठन को नई ऊर्जा देने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

फरक्का बराज बना जनता से जुड़ने का मुद्दा JDU फरक्का बराज और फरक्का जल संधि के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। पार्टी का आरोप है कि बिहार पिछले करीब 30 वर्षों से इसके नुकसान का सामना कर रहा है। JDU इसके लिए पूर्ववर्ती लालू यादव सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही है।

पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते बिहार के जल हितों और फरक्का बराज से होने वाले नुकसान को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब इसी मुद्दे को नए तरीके से जनता तक पहुंचाने की तैयारी है।

नीतीश के बाद संगठन को नई धार देने की कोशिश ‘नीतीश संवाद’ का दूसरा और अहम पहलू पार्टी संगठन है। मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार समय-समय पर बिहार की यात्राओं के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते रहे हैं। इन दौरों ने पार्टी संगठन को जमीन से जोड़े रखने में भूमिका निभाई।

अब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद JDU के सामने यह सवाल भी है कि कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व और संगठन की पकड़ को किस तरह मजबूत रखा जाए। ऐसे में संवाद अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही है।

बांकीपुर के नतीजे ने बढ़ाई चिंता इस अभियान की टाइमिंग को लेकर भी राजनीतिक चर्चा हो रही है। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए को मिली हार और वोटों के बिखराव ने गठबंधन के सामने संगठनात्मक चुनौती को रेखांकित किया है। ऐसे में JDU के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है। ‘नीतीश संवाद’ इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फरक्का जैसे मुद्दे के जरिए जनता से जुड़ने के साथ संगठन को भी साधने की कोशिश होगी।

संजय झा और उमेश कुशवाहा संभालेंगे कमान अभियान की कमान JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा संभालेंगे। दोनों नेताओं की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रमों के जरिए पार्टी स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद करेगी।

इससे अभियान को संगठनात्मक रूप देने के साथ स्थानीय मुद्दों को भी सामने लाने की कोशिश होगी। पार्टी की रणनीति साफ है कि संवाद सिर्फ मंच तक सीमित न रहे, बल्कि इसका असर संगठन के निचले स्तर तक दिखाई दे।

चार जिलों से शुरू होगा अभियान ‘नीतीश संवाद’ की शुरुआत पांच सितंबर को बक्सर से होगी। इसके बाद छह सितंबर को भोजपुर, आठ सितंबर को बेगूसराय और नौ सितंबर को खगड़िया में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शेड्यूल: 5 सितंबर — बक्सर

6 सितंबर — भोजपुर

8 सितंबर — बेगूसराय

9 सितंबर — खगड़िया बीजेपी को दिखा एनडीए के लिए फायदा JDU के इस अभियान को बीजेपी भी एनडीए के लिए सकारात्मक कदम मान रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बढ़ेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी।

वहीं, आरजेडी इसे JDU की अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश बता रही है। विपक्ष का मानना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और संगठन को सक्रिय करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। फरक्का से बड़ा है ‘नीतीश संवाद’ का सियासी संदेश देखा जाए तो ‘नीतीश संवाद’ का मुद्दा फरक्का बराज है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश इससे कहीं बड़ा है। JDU एक साथ जनता, कार्यकर्ताओं और संगठन-तीनों से संपर्क मजबूत करने की कोशिश कर रही है।