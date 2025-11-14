JDU Winner List 2025: बिहार में नीतीश कुमार का जलवा, यहां चेक करें JDU की सीटों का रिजल्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) ने शानदार प्रदर्शन किया है। जेडीयू ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, जिसका मुख्य कारण नीतीश कुमार की साफ छवि और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है।
डिजिटल डेस्क, पटना। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतगणना जारी है। अगले कुछ घंटों में 2600 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला हो जाएगा। एनडीए में, भाजपा और जेडीयू दोनों ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (रालोद) ने 29 और हम और आरएलएम को 6-6 सीटें मिलीं।
यहां चेक करें जदयू का रिजल्ट-
|क्रम संख्या
|निर्वाचन क्षेत्र
|उम्मीदवार
|स्थिति
|1
|अलमनगर
|नरेंद्र नारायण यादव
|2
|बिहारीगंज
|निरंजन कुमार मेहता
|3
|सिंघेश्वर (अ.जा.)
|रमेश ऋषिदेव
|4
|मधेपुरा
|मती कविता साहा
|आगे
|5
|सोनबरसा (अ.जा.)
|रत्नेश सदा
|आगे
|6
|महिषी
|गुंजेश्वर साह
|7
|कुशेश्वर अस्थान (अ.जा.)
|अतिरेक कुमार
|आगे
|8
|बेनीपुर
|विनय कुमार चौधरी
|9
|दरभंगा ग्रामीण
|ईश्वर मंडल
|10
|बहादुरपुर
|मदन साहनी
|11
|गायघाट
|मती कोमल सिंह
|आगे
|12
|मीनापुर
|अजय कुशवाहा
|13
|सकरा (अ.जा.)
|आदित्य कुमार
|14
|कांटी
|इंजीनियर अजित कुमार
|आगे
|15
|कुचायकोट
|अमरेंद्र कुमार पांडेय
|आगे
|16
|भोरे (अ.जा.)
|सुनील कुमार
|आगे
|17
|हथुआ
|रामसेवक सिंह
|18
|बरौली
|मंजीत सिंह
|19
|जिरादेई
|भीष्म कुशवाहा
|आगे
|20
|रघुनाथपुर
|विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह
|21
|बरहरिया
|इंद्रदेव पटेल
|22
|महाराजगंज
|हेम नारायण साह
|आगे
|23
|एकमा
|धूमल सिंह
|24
|मांझी
|रणधीर सिंह
|25
|पारसा
|छोटे लाल राय
|26
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल
|27
|राजा पाकर (अ.जा.)
|महेंद्र राम
|28
|महनार
|उमेश सिंह कुशवाहा
|29
|कल्याणपुर (अ.जा.)
|महेश्वर हजारी
|30
|वारीसनगर
|डॉ. मंजरिक मृणाल
|31
|समस्तीपुर
|मती अश्वमेघ देवी
|32
|मोरवा
|विद्यासागर सिंह निषाद
|33
|सरायरंजन
|विजय कुमार चौधरी
|34
|बिभूतीपुर
|मती रवीना कुशवाहा
|35
|हसनपुर
|राज कुमार राय
|36
|चेरिया-बरियारपुर
|अभिषेक कुमार
|37
|मतिहानी
|राजकुमार सिंह
|38
|अलौली (अ.जा.)
|रामचंद्र सदा
|39
|खगड़िया
|बबलू मंडल
|40
|बेलदौर
|पन्ना लाल पटेल
|41
|जमालपुर
|नचिकेता मंडल
|42
|सूर्यगढ़ा
|रामानंद मंडल
|43
|शेखपुरा
|रणधीर कुमार सोनी
|44
|बरबीघा
|डॉ. कुमार पुष्पांजय
|45
|अस्थावां
|जीतेंद्र कुमार
|आगे
|46
|राजगीर (अ.जा.)
|कौशल किशोर
|आगे
|47
|इस्लामपुर
|रुहेल रंजन
|आगे
|48
|हिलसा
|कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया
|49
|नालंदा
|श्रवण कुमार
|आगे
|50
|हरनौत
|हरिनारायण सिंह
|आगे
|51
|मोकामा
|अनंत सिंह
|आगे
|52
|फुलवारी (अ.जा.)
|श्याम रजक
|आगे
|53
|मसौढ़ी (अ.जा.)
|अरुण मांझी
|आगे
|54
|संदेश
|राधा चरण साह
|55
|जagdिशपुर
|भगवान सिंह कुशवाहा
|56
|डुमरांव
|राहुल सिंह
|आगे
|57
|राजपुर (अ.जा.)
|संतोष कुमार निराला
|आगे
|58
|वाल्मीकिनगर
|धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह
|आगे
|59
|सिकटा
|समृद्ध वर्मा
|आगे
|60
|नरकटियागंज
|विशाल साह
|आगे
|61
|केसरिया
|मती शालिनी मिश्रा
|आगे
|62
|शिवहर
|मती श्वेता गुप्ता
|आगे
|63
|सुरसंड
|नागेंद्र राउत
|64
|रुन्नीसैदपुर
|पंकज मिश्रा
|आगे
|65
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर
|आगे
|66
|बबुबरही
|मती मीना कामत
|आगे
|67
|फुलपरास
|मती शीला मंडल
|68
|लौकाहा
|सतीश साह
|69
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव
|आगे
|70
|पिपरा
|राम विलास कामत
|आगे
|71
|सुपौल
|विजेंद्र प्रसाद यादव
|आगे
|72
|त्रिवेणीगंज (अ.जा.)
|मती सोनम रानी सरदार
|73
|रानीगंज (अ.जा.)
|अचमित ऋषिदेव
|74
|अररिया
|मती शगुफ्ता अजीम
|आगे
|75
|जोकीहाट
|जनाब मंजर आलम
|आगे
|76
|ठाकुरगंज
|गोपाल अग्रवाल
|आगे
|77
|अमौर
|सबा जफर
|आगे
|78
|रूपौली
|कालाधर मंडल
|आगे
|79
|धमदाहा
|मती लेशी सिंह
|आगे
|80
|कदवा
|दुलालचंद्र गोस्वामी
|आगे
|81
|मनिहारी (अ.ज.जा.)
|शंभू सुमन
|आगे
|82
|बरारी
|विजय सिंह निषाद
|83
|गोपालपुर
|बुलो मंडल
|आगे
|84
|सुल्तानगंज
|डॉ. ललित नारायण मंडल
|85
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|86
|अमरपुर
|जयंत राज
|87
|धोरैया (अ.जा.)
|मनीष कुमार
|88
|बेलहर
|मनोज यादव
|89
|चैनपुर
|मो. जमा खान
|90
|कारगहर
|वशिष्ठ सिंह
|91
|काराकाट
|महाबली सिंह
|आगे
|92
|नोखा
|नागेंद्र चंद्रवंशी
|आगे
|93
|कुर्था
|पप्पू कुमार वर्मा
|94
|जहानाबाद
|चंद्रेश्वर चंद्रवंशी
|95
|घोसी
|ऋतुराज कुमार
|96
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|आगे
|97
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह
|98
|बेलागंज
|मती मनोरमा देवी
|आगे
|99
|नवादा
|मती विभा देवी
|आगे
|100
|झाझा
|दामोदर रावत
|आगे
|101
|चकाई
|सुमित कुमार सिंह
