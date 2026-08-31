फरक्का बराज पर JDU का हल्ला बोल, 5 सितंबर से बक्सर में 'नीतीश संवाद' का शंखनाद; 12 जिलों में होगा कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, पटना। फरक्का बराज और फरक्का जल संधि के मुद्दे पर जदयू पांच सितंबर से नीतीश संवाद कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत करेगा। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा संयुक्त रूप से संवाद करेंगे।

गंगा किनारे बसे 12 जिलों में होगा नीतीश संवाद। बक्सर से होगी इसकी शुरुआत। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि गंगा किनारे बसे बिहार के सभी 12 जिलों में चरणबद्ध तरीके से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में चार जिलों में कार्यक्रम होंगे, जिसकी शुरुआत बक्सर से होगी।

उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से फरक्का बराज और फरक्का जल संधि के बिहार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों एवं आम लोगों की समस्याओं और चिंताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। बिहार पिछले 30 वर्षों से फरक्का बराज और फरक्का जल संधि की भारी कीमत चुका रहा है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से फरक्का के कारण बिहार को हो रहे नुकसान और बिहार के जल हितों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने हर मंच पर बिहार के हितों को मजबूती से रखने और फरक्का बैराज के दुष्प्रभावों से बिहार को निजात दिलाने की मांग की है।