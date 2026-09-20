बिहार NDA में पावर बैलेंस: BJP के स्पीकर और CM, अब JDU को मिलेगा विधान परिषद सभापति का पद

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनराजग सरकार में एक बार फिर से सत्ता संतुलन के लिए फेरबदल की चर्चा तेज है।

भाजपा से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत ही जदयू ने विधानसभा अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति की कुर्सी पर दावेदारी बढ़ा दी थी।

अब जदयू की ओर से दबाव बढ़ने पर तत्काल भाजपा नेतृत्व ने विधान परिषद के सभापति का पद छोड़ने का निर्देश अवधेश नारायण सिंह को दिया है।

जल्द देंगे त्यागपत्र

सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि अगले एक-दो दिन के बीच वर्तमान सभापति अवधेश नारायण सिंह पद से त्यागपत्र देंगे। इसके उपरांत जदयू की ओर से कार्यकारी सभापति पद पर उपसभापति रामवचन राय दायित्व सौंपने की तैयारी है। इसे लेकर भाजपा एवं जदयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बन गई है।