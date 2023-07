'मणिपुर की तरह बिहार को सुलगाने चाहती है भाजपा', जदयू नेता का आरोप- इनके मंसूबे नहीं होंगे कामयाब

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार के संरक्षण में उग्रवादी तत्व अब तक सैंकड़ों निर्दोषों की जान ले चुके हैंलेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने मणिपुर के लोकतंत्र पर अपनी चिंता जाहिर नहीं की। बिहार में भी ये लोग मणिपुर की तरह अराजक स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे लेकिन प्रदेश की सरकार भाजपा के हिंसात्मक मंसूबों को विफल कर दिया।

मणिपुर को जलाने वाले बिहार में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे : जदयू

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर को जलाने वाले बिहार में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की मिलीभगत से मणिपुर में लोकतंत्र की आहूति दे दी गई। उन्‍होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में उग्रवादी तत्व अब तक सैंकड़ों निर्दोषों की जान ले चुके हैं,लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने मणिपुर के लोकतंत्र पर अपनी चिंता जाहिर नहीं की। बिहार में भी ये लोग मणिपुर की तरह अराजक स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन प्रदेश की सरकार व प्रशासन की सजगता ने भाजपा के हिंसात्मक मंसूबों को विफल कर दिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि विगत नौ सालों से जिनके द्वारा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का सरेआम गला घोंटा जा रहा है। उनसे हमें लोकतंत्र का पाठ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। देश की जनता जानती है कि किस प्रकार भाजपा के इशारे पर सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से केंद्रीय जांच एजेंसियां देश के विपक्षी नेताओं को यातनाएं दे रही हैं।

Edited By: Deepti Mishra