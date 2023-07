Bihar Politics: बिहार के कायापलट पर वही सवाल उठा सकता है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं: JDU

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक रही है। बिहार के कायापलट पर वही सवाल उठा सकता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि कहा कि आज बिहार की विकास दर 10.98 है। यह देश के विकास दर से भी अधिक है।

नीतीश कुमार के राज में बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक: जदयू। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूराे, पटना: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक रही है। बिहार के कायापलट पर वही सवाल उठा सकता है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। तेजी से विकास कर रहा बिहार: JDU जदयू प्रवक्ता ने कहा कि आज बिहार की विकास दर 10.98 है। यह देश के विकास दर से भी अधिक है। देश में तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राज्य के लोगों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। बिहार में पढ़ी प्रति व्यक्ति आय: JDU उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6400 रुपये से बढ़कर 54,388 रुपये हो गई है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि सड़क के क्षेत्र में भी बिहार में क्रांतिकारी विकास हुआ है। आज बिहार में प्रति एक हजार वर्ग भौगोलिक क्षेत्रफल पर 31.69 किमी सड़क है। हमलावर विपक्षी नेता बता दें कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नीतीश सरकार पर राज्य को राज्य को जंगलराज में धकलने का आरोप लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने राज्य को जंगलराज में ढ़केलने के लिए ही राजद से गठबंधन किया है।

Edited By: Mohit Tripathi