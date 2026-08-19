तेजस्वी यादव के मार्च पर जदयू ने दी चेतावनी; नीरज कुमार बोले- राजनीतिक वजूद बचाने की कवायद
जदयू ने तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च को राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कवायद बताया, सिवान फायरिंग समेत अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए। जदयू नेताओं ने तिरंगा यात्रा पर भी प्रश्नचिह्न लगाया।
HighLights
JDU ने तेजस्वी के मार्च को राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश बताया।
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर कड़ी सजा की चेतावनी दी गई।
जदयू नेताओं ने RJD के कमजोर नेतृत्व पर सवाल उठाए।
डिजिटल डेस्क, पटना। सिवान में एके-47 से फायरिंग समेत अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले जा रहे लोकभवन मार्च से पहले जदयू ने राजद पर तीखा हमला बोला है।
जदयू नेताओं ने तेजस्वी यादव के मार्च को राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कवायद करार दिया। साथ ही तिरंगा लेकर निकाली जा रही यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपना राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए मार्च कर रहे हैं।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी यादव पृथ्वी लोक में थे या आकाश लोक में, किसी को पता नहीं है। अब तिरंगे के साथ यात्रा निकालने की घोषणा की गई है।
नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर कड़ी सजा का प्रावधान है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि मार्च का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तिरंगे के सम्मान की गारंटी लेनी होगी।
संजय झा बोले- इश्यू रिजॉल्व हो गया तो आंदोलन किसलिए?
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी तेजस्वी यादव के आंदोलन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर काम पार्ट टाइम करते हैं। जब मुद्दा पहले ही सुलझ चुका है तो आंदोलन किस बात के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस चीज के खिलाफ मार्च निकाला जा रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और चीनी मिलें खुलने जा रही हैं, तो क्या उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि सिवान में एके-47 से फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है।
दिलीप जायसवाल बोले- राजद अपना वजूद खो रहा
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में राजद धीरे-धीरे अपना राजनीतिक वजूद खोता जा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, पार्टी का कमजोर नेतृत्व और दूसरा, नेतृत्व की राजनीतिक पकड़ में कमी।
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय के नेतृत्व और आज के नेतृत्व में जमीन-आसमान का अंतर है। जब विधानसभा का सदन चलता है, तब नेता बाहर रहते हैं।
ऐसे में मार्च का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर कहा कि यह डूबते को तिनके का सहारा जैसी स्थिति है।
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