'एक दिन कांग्रेस भी राहुल गांधी का साथ छोड़ देगी', वंदे मातरम विवाद पर JDU का तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। वंदे मातरम विवाद को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने राहुल गांधी को अदूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उनकी नीतियों और फैसलों के कारण कांग्रेस के कई भरोसेमंद सहयोगी उससे दूर हो गए हैं।

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में राजीव रंजन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कांग्रेस को जिस तरह अपना ही घर जलाते हुए देखा है, उसे देखते हुए मौजूदा स्थिति कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

कांग्रेस भी छोड़ देगी राहुल गांधी को

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा, जब कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी ही रह जाएंगे। अंततः कांग्रेस भी राहुल गांधी का साथ छोड़ देगी।

उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में राहुल गांधी की अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस के सहयोगियों को उससे दूरी बनानी पड़ी है।

डीएमके का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दूरदर्शितापूर्ण फैसले नहीं लेने के कारण कांग्रेस के कई भरोसेमंद सहयोगी उससे अलग हुए हैं।

कानून बन जाने के बाद उसका सम्मान जरूरी

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच चल रहे विवाद पर राजीव रंजन ने कहा कि मूल सवाल यह है कि संसद से पारित कानून का सम्मान किया जाए या नहीं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि राजनीतिक और वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन जब कोई विषय संसद से पारित होकर कानून बन जाता है तो उसका पालन करना सभी के लिए जरूरी हो जाता है।