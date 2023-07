Bihar: नीतीश-हरिवंश के बीच हुई बैठक एक सामान्य मुलाकात, इसका किसी राजनीतिक अभियान से कोई लेना-देना नहीं: JDU

Bihar politics जेडीयू ने आधिकारिक रूप से इन चर्चाओं को विराम दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के बीच हुई मुलाकात किसी राजनीतिक अभियान से प्रेरित है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बुधवार को कहा कि यह सामान्य मुलाकात थी। पार्टी सांसद की हैसियत से ही सोमवार शाम को उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है।

राज्य ब्यूरो, पटना: जेडीयू ने आधिकारिक रूप से इन चर्चाओं को विराम दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के बीच हुई मुलाकात किसी राजनीतिक अभियान से प्रेरित है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने बुधवार को कहा कि यह सामान्य मुलाकात थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दल के सभी सांसदों और विधायकों से मिल रहे हैं। हरिवंश नारायण जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हैं। पार्टी सांसद की हैसियत से ही सोमवार शाम को उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। नीरज जेडीयू के उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के मंच पर हरिवंश की उपस्थिति की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह तो जमीन गिरवी रखने वाली बात हुई। इस मामले में नीरज के रूख में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी ने समारोह का बहिष्कार किया था, तो हरिवंश को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने भी समारोह में हरिवंश की उपस्थिति को नैतिकता का मामला बताया था। नीरज ने सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं को निराधार बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुलह-सफाई का संदेश लेकर हरिवंश ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी।

