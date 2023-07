मसूद बिगहा वार्ड संख्या 10 के निवासी और जदयू के प्रदेश महासचिव अरुण चंद्रवंशी के घर पर शनिवार को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ लोगों ने घर पर हमला कर अरुण चंद्रवंशी की पत्नी सुधा देवी और भांजे विकास कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस दौरान घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं था।

Patna Crime: जदयू के प्रदेश महासचिव की पत्नी और भांजे को घर में घुसकर पीटा, चार नामजद

संवाद सहयोगी, बाढ़। बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत बाढ़ में जदयू के प्रदेश महासचिव की पत्नी और भांजे से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर पीड़ितों के साथ मारपीट की। घटना को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में चार लोगों नामजद किया गया है। जानकारी के अनुसार, शहर के मसूद बिगहा वार्ड संख्या 10 के निवासी और जदयू के प्रदेश महासचिव अरुण चंद्रवंशी के घर पर शनिवार को कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि पड़ोस के ही कुछ लोगों ने घर पर हमला कर अरुण चंद्रवंशी की पत्नी सुधा देवी और भांजे विकास कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिया। इस दौरान घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं था। सूचना मिलने पर अरुण चंद्रवंशी ने घायलों को ले जाकर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। सुधा देवी को प्राथमिक चिकित्सा के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। इस बाबत बाढ़ थाने में चार लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। अरुण चंद्रवंशी ने बताया कि शनिवार को वह अपने काम पर चले गए थे। दोपहर के समय 4-5 की संख्या में बदमाश आए और घर में घुसकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने बताया कि मेरा भांजा जब मेरी पत्नी को बचाने के लिए गया तो उसे भी पीटा गया और धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। इसके साथ ही घर में पैसे तथा कुछ जेवर थे, इन्हें भी उन लोगों ने लूट लिया। फिलहाल बाढ़ थाने में चार को नामजद अभियुक्त बनाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Edited By: Yogesh Sahu