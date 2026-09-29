'सुशासन स्टाइल' से सुलझेगा अनंत और नीरज का झगड़ा, पटना में JDU के मंत्री ने दिए संकेत

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव में जदयू के मोकामा के विधायक अनंत सिंह द्वारा जदयू प्रत्याशी नीरज को हराने का खुलेआम ऐलान करने का मामला नीतीश कुमार के संज्ञान में डाला गया है।

पार्टी के प्रदेश उमेश सिंह कुशवाहा और ग्रामीण विकास मंत्री एवं जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार से मंगलवार को उनके आवास पर भेंट की। कुशवाहा ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है और किस तरह के बयान जदयू प्रत्याशी के खिलाफ आ रहे हैं, उसे देखा जा रहा है। पर पार्टी का ध्यान अभी इस पर है कि विधान परिषद चुनाव की सभी आठ सीटें एनडीए के खाते में आए।

पार्टी निर्णय के ख‍िलाफ आना अनुशासनहीनता पार्टी के निर्णय के खिलाफ अगर कोई जाता है तो यह अनुशासनहीनता है और पार्टी इस पर निर्णय ले सकती है। अनंत सिंह आरंभ से ही पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी नीरज का विराेध करते रहे हैं।