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जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में फेरबदल, 43 जिला-नगर अध्यक्षों की सूची जारी; देखें किसे मिली जिम्मेदारी

By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: vyas Chandra
Published: Mon, 21 Sep 2026 09:42 AM (IST)

जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ने बिहार में अपने 43 नए जिला और नगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। इस सूची ...और पढ़ें

जदयू चि‍क‍ित्‍सा प्रकोष्‍ठ ने जारी की ज‍िला व नगर अध्‍यक्षों की सूची। सांकेत‍िक तस्‍वीर

जदयू चि‍क‍ित्‍सा प्रकोष्‍ठ ने जारी की ज‍िला व नगर अध्‍यक्षों की सूची। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ने नई सूची जारी की।

  2. बिहार में 43 जिला व नगर अध्यक्ष मनोनीत।

  3. संगठन को मजबूती देने के लिए नियुक्तियां की गईं।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. एलबी सिंह ने रविवार को प्रकोष्ठ के नव मनोनीत 43 जिला व नगर अध्यक्षों की सूची जारी की।

बगहा में रंजीत चौधरी, पश्चिम चंपारण में डाॅ. नासिर अली, पूर्वी चंपारण में डाॅ. श्रीकान्त कुमार, गोपालगंज में हंस कुमार, सीवान में हरदेश्वर सिंह, सारण में डाॅ. वीरेन्द्र कुमार सिंह को ज‍िम्‍मेदारी सौंपी गई है। 

वैशाली में इन्द्रजीत कुमार राय, मुजफ्फरपुर में डाॅ. प्रवीण चन्द्रा, सीतामढ़ी डॉ. नरेन्द्र शाही, शिवहर डाॅ. रामाशंकर राय, दरभंगा में डाॅ. रूही यास्मीन, समस्तीपुर में कृष्ण कुमार जिलाध्‍यक्ष बनाए गए हैं। 

कट‍िहार में डॉ. माधव मुरारी को ज‍िम्‍मेदारी 

सुपौल में सज्जाद आलम, अररिया में डाॅ. ऋषभ राज, मधेपुरा में डाॅ. हिमांशु कुमार, सहरसा में प्रो डॉ. मनोज राणा, पूर्णिया में राजेन्द्र रजक, कटिहार में डाॅ. माधव मुरारी सिंह का नाम जारी क‍िया गया है। 

कटिहार में नगर अभिषेक मिश्रा, खगड़िया में धीरेन्द्र कुमार, बेगूसराय डाॅ.सुधीर पासवान, भागलपुर में डाॅ. अजय कुमार सिंह, नवगछिया में कौशल किशोर, बांका में नागेश्वर प्रसाद अब ज‍िम्‍मेदारी संभालेंगे। 

जमुई में दयानन्द यादव उर्फ दरोगी, लखीसराय में नरेश मंडल, शेखपुरा में अवधेश कुमार, नवादा में कौशल किशोर,
नालन्दा में विपिन कुमार, जहानाबाद में अजय कुमार, गया में बलराम चौधरी के नाम का एलान क‍िया गया है। 

भोजपुर की ज‍िम्‍मेदारी संभालेंगे व‍िजय कुमार स‍िंह 

औरंगाबाद में डाॅ. प्रकाश वर्मा, रोहतास में ताजमुल अंसारी, कैमूर में लक्ष्मण सिंह, बक्सर में सचिन दुबे, भोजपुर में विजय कुमार सिंह, पटना ग्रामीण में शैलेन्द्र कुमार सिंह, पटना महानगर में डाॅ. रवि प्रकाश को मनोनीत क‍िया गया है।

बाढ़ में मंकेश्वर प्रसाद महतो, मधुबनी में रामदहिन ठाकुर, किशनगंज में नवीन कुमार मल्लाह, अरवल में विद्यानंद सिंह

व मुंगेर में एम. एकबाल को जिम्मेवारी सौंपी गयी है।