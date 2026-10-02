बिहार की 1.88 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा जीविका का नेटवर्क, JDU ने 20 साल के सफर को बनाया संवाद का केंद्र

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को नीतीश संवाद के तहत जीविका के 20 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस मौके पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जीविका शुरू करने का फैसला बिहार की आधी आबादी के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव का आधार बना।

संजय ने कहा कि नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक वर्ष के भीतर ही 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका कार्यक्रम की शुरुआत की।

जीविका से बदली ब‍िहार की तस्‍वीर

वर्ष 2005 से पहले पटना में भी लड़कियों का साइकिल चलाना आम बात नहीं थी। लड़कियां पांचवीं-छठी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं।

लेकिन नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच और नीतियों ने बिहार में महिलाओं की स्थिति के साथ-साथ समाज की सोच को भी बदलने का काम किया।

जब भी महिला सशक्तीकरण की चर्चा होगी, नीतीश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सत्ता और राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे।

लेकिन बिहार की महिलाओं के दिल से नीतीश कुमार का नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता। महिला सशक्तीकरण जदयू की प्राथमिकता है।

'मह‍िला सशक्‍तीकरण को दी सर्वोच्‍च प्राथम‍िकता'

स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक भी पहिया कमजोर हो जाए, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती।