    दुलारचंद मर्डर केस में बड़ी कारवाई, पुलिस ने NDA प्रत्याशी अनंत सिंह को किया गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:19 AM (IST)

    जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एसएसपी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी देंगे। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद अनंत सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

    पुलिस ने NDA प्रत्याशी अनंत सिंह को हिरासत में लिया। फोटो जागरण

    जागरण टीम, पटना। दुलारचंद हत्या मामले में शनिवार की देर रात पटना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने की।

    इससे पहले एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने क्षेत्र में सतर्कता नहीं बरतने और कई अन्य त्रुटियां सामने आने के बाद घोसवरी के थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थानाध्यक्ष रविरंजन चौहान को निलंबित कर दिया है।

    वहीं, इस हत्याकांड के बाद चौथी प्राथमिकी पंडारक थाना में राजद समर्थक व पटना सिटी निवासी राजदेव सिंह के पुत्र गौतम कुमार के आवेदन पर किया गया है। दूसरी तरफ आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुक्रवार को पूरी रात आधा दर्जन से अधिक थाना क्षेत्रों में दबिश दी।

    छापेमारी के दौरान 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। उधर, नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के 44 घंटे बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह सड़क पर नजर आए और मोकामा नगर में संपर्क अभियान चलाया।

    वहीं, राजद प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर शव यात्रा के दौरान पथराव के आरोप में पंडारक पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुलारचंद यादव की शवयात्रा में शामिल वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव किया गया था। इस मामले में चौथी प्राथमिकी शुक्रवार की देर शाम पंडारक थाना में दर्ज हुई थी। दुलारचंद यादव की हत्या से सबक लेते हुए प्रशासन ने मोकामा से चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों की सुरक्षा और सख्त कर दी है।

    पटना के ग्रामीण एसपी सहित चार अधिकारी हटाए गए

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज पार्टी के समर्थक व बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या मामले में चार अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है।

    भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाढ़ अनुमंडल के तीन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

    इनमें बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) चंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बाढ़-1 राकेश कुमार और एसडीपीओ बाढ़-2 अभिषेक सिंह शामिल हैं।

    अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश भी दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

    भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे तक देने का निर्देश दिया है तथा नए एसपी का नाम सूचित करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने तीनों अधिकारियों, एसडीओ चंदन कुमार और दोनों एसडीपीओ राकेश कुमार और अभिषेक सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

    आयोग के निर्देश पर पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे 2022 बैच के आइएएस अधिकारी आशीष कुमार को बाढ़ का नया एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा राकेश कुमार की जगह सीआइडी के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को बाढ़-1 का नया एसडीपीओ और अभिषेक सिंह की जगह आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को बाढ़-2 का नया एसडीपीओ बनाया गया है।