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    'नीतीश के साहसिक कदम से सुरक्षित हुईं बिहार की महिलाएं', शराबबंदी पर सवाल उठाने वालों को JDU की दो-टूक

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:06 PM (IST)

    जदयू ने बिहार में शराबबंदी को लेकर अपने रुख को दोहराया है, कहा है कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। ...और पढ़ें

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

    बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

    HighLights

    1. जदयू ने शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आने का दावा किया।

    2. महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई है।

    3. शराबबंदी से परिवारों की आर्थिक बचत बढ़ी, खुशहाली आई।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में शराबबंदी पर आए एक सर्वे तथा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वक्तव्य के बीच जदयू ने फिर दोहराया है कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है और महिलाओं का सुरक्षा मजबूत हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर एक साहसिक कदम उठाया था।

    मालूम हो कि केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था ने बिहार में शराबबंदी पर अपने एक हालिया सर्वे में यह कहा कि इससे महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

    केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दो दिन पूर्व यह वक्तव्य दिया था कि बिहार में गुजरात मॉडल के आधार पर शराब उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

    'नीतीश कुमार ने उठाया था साहसिक कदम'

    राज्य मंत्रिमंडल में जदयू कोटे से विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शीला मंडल ने जदयू प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू कर समाज सुधार की दिशा में साहसिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था।

    उन्होंने कहा कि इसके बाद से प्रदेश के सामाजिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई अब शराब पर खर्च होने के बजाय बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और घर की खुशहाली पर खर्च हो रही है।

    'परिवारों की आर्थिक बचत बढ़ी'

    शीला मंडल ने यह भी कहा कि शराबबंदी के कारण परिवारों में आर्थिक बचत बढ़ी है, घरेलू हिंसा में कमी आई है और महिलाओं के जीवन में सुरक्षा एवं सम्मान का भाव मजबूत हुआ है। शराबबंदी ने सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक खुशहाली को मजबूती देने का काम किया है।

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