शराबबंदी पर जदयू का बड़ा हमला: 'जिनका शराब कंपनियों में पैसा, वही कर रहे नुकसान का दावा'

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने गुरुवार को कहा कि जिनकी पूंजी शराब कंपनियों में लगी है, वही शराबबंदी के दुष्प्रभाव का फर्जी दावा कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने शराबबंदी पर एनसीएईआर के सर्वे को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि सर्वे में सैंपल साइज कितना था।

सर्वे की निष्पक्षता पर जताया संदेह नीरज कुमार ने कहा कि जिस निजी संस्था के पदाधिकारियों या सदस्यों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे वित्तीय संस्थानों से संबंध हों, जो शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके बिहार में शराबबंदी पर किए गए सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

एनसीएईआर की गवर्निंग बॉडी का दिया हवाला उन्होंने कहा कि सर्वे कराने वाली निजी संस्था एनसीएईआर की गवर्निंग बॉडी में एचडीएफसी बैंक के चेयरपर्सन दीपक एस. पारीख शामिल हैं। नीरज कुमार ने दावा किया कि उनका पैसा शराब कंपनी में लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी भी इस संस्था की बोर्ड मेंबर हैं। बिहार का खजाना खाली होने का दावा खारिज जदयू प्रवक्ता ने बिहार का खजाना खाली होने के दावे को महज राजनीतिक अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार का कुल बजट लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये है।

उत्पाद आय को बजट के अनुपात में बताया नीरज कुमार ने कहा कि सीएजी की 2015-16 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो उस समय उत्पाद से आय 3,141.75 करोड़ रुपये थी, जो कुल बजट का करीब 3.27 प्रतिशत थी।