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बांकीपुर जीतते ही प्रशांत किशोर का बड़ा प्लान! सितंबर में फिर निकलेंगे बिहार यात्रा पर, अब निशाने पर MLC-पंचायत चुनाव

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:35 PM (IST)

बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज अब विधान परिषद और पंचायत चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रशांत किशोर सितंबर में बिहार यात्रा पर निकलेंगे, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर जोर रहेगा।

प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर

HighLights

  1. जन सुराज अब MLC और पंचायत चुनावों पर केंद्रित।

  2. प्रशांत किशोर सितंबर में बिहार यात्रा पर निकलेंगे।

  3. अक्टूबर 2026 से व्यापक सदस्यता अभियान शुरू होगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज ने अब अपना फोकस अगले चुनावी मुकाबलों पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी की नजर विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक सीटों के साथ-साथ अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव पर है।

संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए जल्द ही कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की।

पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में चुनाव लड़ने और संगठन विस्तार से जुड़े फैसलों पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। इसके बाद पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा की जाएगी।

सितंबर में फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर

बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर बिहार के दौरे पर निकलने की तैयारी में हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सितंबर से वह अलग-अलग जिलों, गांवों और कस्बों का दौरा कर सकते हैं। पार्टी इस यात्रा को संगठन विस्तार से जोड़कर देख रही है।

इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के जरिए बिहार के कई हिस्सों का दौरा किया था।

अब नई यात्रा का फोकस पार्टी के संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए जमीनी तैयारी बढ़ाने पर रहने की बात कही जा रही है।

अक्टूबर से शुरू होगा सदस्यता अभियान, गांव-गांव पहुंचेगी पार्टी

जन सुराज अक्टूबर 2026 से पूरे बिहार में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी में है। यह अभियान करीब तीन महीने तक चलाने की योजना है।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

पार्टी का लक्ष्य गांव से लेकर जिला स्तर तक अपना संगठन मजबूत करना है। सदस्यता अभियान के जरिए जन सुराज आगामी चुनावों से पहले अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाले महीनों में संगठन विस्तार पर पार्टी का खास जोर रहने वाला है।

MLC की 8 सीटों पर नजर, मैदान में उतरने की तैयारी

जन सुराज इस साल के अंत में प्रस्तावित विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

इन सीटों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक कोटे की सीटें शामिल हैं।

प्रस्तावित सीटों में पटना स्नातक, पटना शिक्षक, दरभंगा स्नातक, दरभंगा शिक्षक, तिरहुत स्नातक, तिरहुत शिक्षक, कोसी स्नातक और सारण शिक्षक शामिल हैं।

जन सुराज के मैदान में उतरने से इन सीटों पर चुनावी मुकाबला और रोचक होने की संभावना है।

पंचायत चुनाव पर भी बड़ा दांव

जन सुराज की नजर अगले साल प्रस्तावित पंचायत चुनाव पर भी है। बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने हर जिले में जन सुराज का जिला परिषद अध्यक्ष बनाने को अपना अगला लक्ष्य बताया था। इसी दिशा में पार्टी अभी से पंचायत स्तर पर संगठन तैयार करने में जुटी है।

प्रशांत किशोर की प्रस्तावित बिहार यात्रा को भी पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी गांवों तक पहुंच बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरे तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है।

बांकीपुर की जीत से बढ़ा आत्मविश्वास, अब बड़ी परीक्षा

हाल ही में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज ने भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

इस जीत के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी को अपना पहला विधायक मिला। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है।

बांकीपुर की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। अब MLC और पंचायत चुनाव जन सुराज के लिए अगली बड़ी परीक्षा होंगे।

सवाल यही है कि बांकीपुर की जीत को प्रशांत किशोर कितनी तेजी से पूरे बिहार में संगठनात्मक ताकत में बदल पाते हैं।