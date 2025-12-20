Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ishan Kishan: वर्ल्‍ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन के बाद पटना पहुंचे इशान क‍िशन, आगे की तैयारी पर कह दी ये बात

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    20-20 क्र‍िकेट वर्ल्‍ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन होने के बाद ईशान किशन पटना पहुंचे। उन्‍होंने आगे की तैयारी को लेकर अपनी राय रखी। ईशान की मां ने कह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना स्‍थ‍ित आवास पहुंचे ईशान क‍िशन।

    डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। T-20 World Cup Cricket के लिए टीम इंडिया (Indian Cricket Team) में बिहार के लाल ईशान किशन की दो साल बाद वापसी हुई है। चयन की घोषणा के कुछ ही देर बाद पटना पहुंचे ईशान किशन ने कहा-इस दिन का इंतजार था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्‍होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब से फाइनल खेलकर आया हूं, बहुत थक गया हूं। अभी रेस्‍ट करना है। टी-20 वर्ल्‍ड कप की तैयारी पर उन्‍होंने कहा-अभी तो बस सोना है।  

    मां ने कहा-शब्‍दों में बयां नहीं कर सकते खुशी 

    इधर ईशान की मां ने कहा क‍ि बेटे के चयन पर क‍ितनी खुशी हुई है, शब्‍दों में बयां नहीं कर सकते। दो साल बेटे ने बहुत संघर्ष किया है और उसका फल मिला है।

    अब वह अच्‍छे से खेले और नाम रौशन करे। इंडियन टीम में उसे नहीं देखकर बहुत म‍िस करती थी। बिहार के लोगों की प्रार्थना और आशीर्वाद उसे म‍िला है।

    पिता प्रणव पांडेय ने कहा क‍ि बेटे को हर ओर से बधाईयां म‍िल रही है। परफॉर्मेंस देखकर उम्‍मीद तो थी, लेकिन जब समाचार में देखा तो काफी खुशी महसूस हुई। 

    सैयद मुश्‍ताक अली ट्राॅफी में झारखंड के कप्‍तान के रूप में ईशान कि‍शन के शानदार प्रदर्शन का उन्‍हें इनाम म‍िला है। उन्‍होंने पूरी शृंखला में 517 रन बनाए। हम लोगों को उम्‍मीद थी कि वापसी तो होगी। 

    प्‍लेइंग इलेवन में रहेंगे ईशान 

    ईशान को लंबे समय से टीम में शामिल नहीं क‍िया जा रहा था, लेकिन सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार कप्‍तानी के साथ ही उन्‍होंने बल्‍लेबाजी में भी अपना दम दिखाया। इस कारण चयनकर्ता को उन्‍हें स्‍क्‍वाड में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

    अब एक सवाल यह भी है कि क्‍या वे प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किए जाएंगे। टीम में संजू सैमसन विकेटकीपर हैं। ऐसे में ईशान क‍िशन टीम में शामिल कैसे किए जाते हैं, इसपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।  

     

     