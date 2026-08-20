बिहार से IRCTC की खास ट्रेन से ज्योतिर्लिंग और साईं बाबा के दर्शन: 1 सितंबर से चलेगी खास ट्रेन, ये है किराया और पूरा रूट
IRCTC 1 सितंबर से 'ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री साईं दर्शन यात्रा' के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चला रहा है। यह 8 रात/9 दिन की धार्मिक यात्रा बेतिया से ...और पढ़ें
HighLights
IRCTC की ज्योतिर्लिंग साईं दर्शन ट्रेन 1 सितंबर से शुरू।
महाकाल, साईं बाबा सहित प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का दर्शन।
किराया 18,160 रुपये से शुरू, तीन श्रेणियों में उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन योजना के तहत ‘ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री साईं दर्शन यात्रा’ शुरू की जा रही है। आठ रात और नौ दिन की यह धार्मिक यात्रा एक सितंबर को बेतिया से रवाना होगी।
महाकाल से साईं बाबा तक दर्शन, इन प्रमुख जगहों पर जाएगी ट्रेन
यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे।
इसके अलावा नासिक के त्र्यंबकेश्वर, शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर और छत्रपति संभाजीनगर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ एलोरा की गुफाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा।
बिहार के इन स्टेशनों से कर सकेंगे बोर्डिंग
ट्रेन में बेतिया, सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर से बोर्डिंग की सुविधा रहेगी।
इसके अलावा पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज छिवकी से भी यात्री ट्रेन में सवार हो सकेंगे।
किराये के साथ होटल-भोजन भी शामिल, तीन कैटेगरी में पैकेज
यात्रा पैकेज में रेल यात्रा के अलावा होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन से भ्रमण, ऑनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा और IRCTC की आतिथ्य सेवाएं शामिल हैं। यात्रियों के लिए इकॉनमी, स्टैंडर्ड और कम्फर्ट तीन श्रेणियां रखी गई हैं।
18,160 रुपये से शुरू किराया, जानें किस क्लास में क्या मिलेगा
इकॉनमी क्लास का किराया 18,160 रुपये प्रति यात्री है, जिसमें स्लीपर की सुविधा मिलेगी। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 32,550 रुपये है और इसमें थर्ड एसी की सुविधा होगी। कम्फर्ट क्लास का किराया 39,425 रुपये है, जिसमें सेकेंड एसी की सुविधा मिलेगी।
340 सीटों की बुकिंग पूरी, अभी 160 सीटें उपलब्ध
IRCTC के अनुसार यात्रा के लिए करीब 340 सीटों की बुकिंग हो चुकी है। फिलहाल इकॉनमी क्लास में 120 और स्टैंडर्ड क्लास में 40 सीटें उपलब्ध हैं।
कम्फर्ट क्लास की सीटें उपलब्ध नहीं हैं। समूह में यात्रा करने वालों के लिए छूट का भी प्रावधान है।
वेबसाइट और पटना कार्यालय से बुकिंग
यात्रा की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से की जा सकती है। IRCTC के अनुसार यह पहल ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान के तहत घरेलू पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है।