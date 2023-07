Bihar के स्कूलों में आज गहन निरीक्षण, गैरहाजिर और धरना-प्रदर्शन करनेवाले शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश

Bihar School inspection बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक शिक्षकों की क्लास लगाने के मूड में हैं। अब उन्होंने गुरुवार को स्कूलों में गहन निरीक्षण के आदेश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित मिलें उन्हें निलंबित किया जाए। इसके साथ ही जो शिक्षक अन्य लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

Bihar Teachers: गैरहाजिर और धरना-प्रदर्शन करनेवाले शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश

HighLights शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी DM को दिया आदेश निरीक्षण में बीडीओ, सीओ, एसडीओ और उप समाहर्ता समेत अन्य अधिकारी लगाए जाएंगे

पटना, राज्य ब्यूरो। आए दिन विद्यालयों में बिना सूचना दिए गैरहाजिर पाए जा रहे शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से धरना-प्रदर्शन किए जाने को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों में विद्यालयों में गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक (KK Pathak) ने सभी जिलों के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य दिवस पर शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को सभी जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा है कि गुरुवार को अपने-अपने जिले के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति का जायजा लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए अपने जिले के सभी उप समाहर्ता, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को गुरुवार को विद्यालय निरीक्षण काम में लगाएं। आदेश में सभी डीएम से कहा है कि निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित मिलें, उन्हें निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई को लिखें। साथ ही जो शिक्षक अन्य लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं। गैरहाजिर शिक्षक और धरना-प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई बता दें कि 11 जुलाई को शिक्षा विभाग सभी जिलों को आदेश देकर विद्यालयों से गैरहाजिर शिक्षकों और धरना-प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे रखा है। पहचान के लिए प्रशासन की ओर से कराई गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मदद लेने को कहा गया है।

Edited By: Roma Ragini