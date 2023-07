Lathicharge Case विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय खुफिया विभाग (आईबी) ने केंद्र सरकार को घटनाक्रम की रिपोर्ट भेजी है। इसमें 13 जुलाई को लाठीचार्ज और मारपीट की घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है।

Bihar: आईबी ने भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज की केंद्र को भेजी रिपोर्ट, लीडर्स की सुरक्षा बढ़ाने का दिया सुझाव

राज्य ब्यूरो, पटना: विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर पटना में हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय खुफिया विभाग (आईबी) ने केंद्र सरकार को घटनाक्रम की रिपोर्ट भेजी है। इसमें 13 जुलाई को लाठीचार्ज और मारपीट की घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए जाने का इनपुट दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने घटना के बाद ही आईबी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद यह रिपोर्ट भेजी गई है। इसके लिए आईबी के क्षेत्रीय मुख्यालय के पदाधिकारियों की टीम गठित कर ग्राउंड रिपोर्ट ली गई। टीम ने घटनास्थल पर जाकर प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात कर जानकारी जुटाई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भी इनपुट जुटाया गया है। प्रदर्शन में कितने लोग शामिल थे और पुलिस ने किस परिस्थि‍ति में बल प्रयोग किया, इसकी जानकारी दी गई है।

