इंडिगो की वेबसाइट-एप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग के दौरान नहीं दिखा किराया और फ्लाइट शिड्यूल

जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में बुधवार दोपहर तकनीकी परेशानी सामने आई। वेबसाइट और मोबाइल एप पर कई यात्रियों को फ्लाइट सर्च करने के दौरान उड़ानों का शिड्यूल और किराया दिखाई नहीं दिया।

इसके चलते नई टिकट बुकिंग प्रभावित हुई और यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर भी समस्या से जुड़ी तस्वीरें साझा कीं। सिस्टम में रुक-रुककर आ रही तकनीकी दिक्कत इंडिगो के मुताबिक, उसके सिस्टम में रुक-रुककर तकनीकी समस्या आ रही है। इसके कारण कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। एयरलाइन की तकनीकी टीमें समस्या को जल्द से जल्द दूर करने में जुटी हैं।

वेब चेक-इन और बोर्डिंग पास पर भी असर तकनीकी खराबी का असर वेब चेक-इन पर भी पड़ा। बुधवार और गुरुवार को यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों को ऑनलाइन चेक-इन करने और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा।