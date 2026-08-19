इंडिगो की वेबसाइट-एप में तकनीकी खराबी, टिकट बुकिंग के दौरान नहीं दिखा किराया और फ्लाइट शिड्यूल
इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में तकनीकी परेशानी के कारण वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर फ्लाइट सर्च और बुकिंग प्रभावित हुई। एयरलाइन की टीमें समस्या को ठीक करने में जुटी हैं और यात्रियों को बाद में प्रयास करने की सलाह दी गई है।
HighLights
इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप में तकनीकी खराबी आई।
यात्रियों को टिकट बुकिंग और फ्लाइट शिड्यूल देखने में परेशानी हुई।
वेब चेक-इन और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने में भी दिक्कत आई।
जागरण संवाददाता, पटना। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की ऑनलाइन सेवाओं में बुधवार दोपहर तकनीकी परेशानी सामने आई। वेबसाइट और मोबाइल एप पर कई यात्रियों को फ्लाइट सर्च करने के दौरान उड़ानों का शिड्यूल और किराया दिखाई नहीं दिया।
इसके चलते नई टिकट बुकिंग प्रभावित हुई और यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर भी समस्या से जुड़ी तस्वीरें साझा कीं।
सिस्टम में रुक-रुककर आ रही तकनीकी दिक्कत
इंडिगो के मुताबिक, उसके सिस्टम में रुक-रुककर तकनीकी समस्या आ रही है। इसके कारण कुछ ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। एयरलाइन की तकनीकी टीमें समस्या को जल्द से जल्द दूर करने में जुटी हैं।
वेब चेक-इन और बोर्डिंग पास पर भी असर
तकनीकी खराबी का असर वेब चेक-इन पर भी पड़ा। बुधवार और गुरुवार को यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों को ऑनलाइन चेक-इन करने और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा।
एयरपोर्ट काउंटरों पर बढ़ सकती है भीड़
डिजिटल सेवाएं प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट पर मैनुअल चेकिंग और बुकिंग के लिए काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की स्थिति बनी।
ऑनलाइन सेवाओं में परेशानी के चलते कई यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा।
कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करने की सलाह
इंडिगो ने यात्रियों को कुछ समय बाद वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से दोबारा टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन करने की सलाह दी है।
एयरलाइन का कहना है कि तकनीकी टीमें समस्या को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रही हैं।
तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन से संपर्क
एयरलाइन ने कहा कि जिन यात्रियों को तत्काल यात्रा संबंधी सहायता चाहिए, वे कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
वहीं, जिनकी यात्रा बाद में है, वे कुछ समय बाद दोबारा ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं।