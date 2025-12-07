Language
    Indian Railway: हवाई सेवा डंवाडोल होने के बीच रेलवे की बड़ी पहल, प्रीमियम ट्रेनों में लगाए जा रहे अतिरिक्त कोच, यहां देखें सूची

    By Manish Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने हवाई सेवाओं में व्यवधान को देखते हुए प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना जंक्‍शन पर ट्रेन में घुसने की अफरातफरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Indigo crisis: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाओं में तीन दिसंबर से जारी व्यवधान के बाद हवाई यात्रा की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। रविवार को भी कई उड़ानें प्रभावित रहीं, जिसका सीधा असर रेल यात्राओं पर स्पष्ट दिख रहा है।

    दिल्ली जाने वाली सभी प्रीमियम ट्रेनें राजेंद्र नगर-पटना तेजस राजधानी, हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी, डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी, राजेंद्र नगर-पटना अमृत भारत एक्सप्रेस एवं संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार के लिए रिग्रेट पर रहीं। ऐसे हालात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए विशेष कदम उठाया है।

    राजधानी और संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्री अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकें। भीड़ के अनुरूप आवश्यकतानुसार स्लीपर, थ्रीई, थ्रीएसी, टूएसी व वनएसी के अतिरिक्त कोच लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
    मौजूदा स्थिति ऐसी है कि पटना–दिल्ली रूट की लगभग सभी प्रीमियम और स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई हैं।

    दानापुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि जरूरत के अनुसार ट्रेनों में और कोच जोड़े जा रहे हैं। यात्रियों से अपील है कि यात्रा पूर्व आरक्षण स्थिति जांच लें और भीड़भाड़ को देखते हुए पर्याप्त समय लेकर स्टेशन पहुंचे।


    पटना एयरपोर्ट पर रेलवे की हेल्पडेस्क 


    यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर रेलमंडल की ओर से पटना एयरपोर्ट पर हेल्पडेस्क की गई है। यहां फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों को तुरंत वैकल्पिक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश रेलवे की ओर से की जा रही है।

    आनंद विहार के लिए आज चलने वाली स्पेशल ट्रेन भी फुल

    पटना–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन (02309) सोमवार की रात 8:30 बजे पटना से खुलेगी और अगले दिन दोपहर तीन बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में आनंद विहार–पटना स्पेशल (02310) मंगलवार शाम सात बजे प्रस्थान कर बुधवार दोपहर दो बजे पटना पहुंचेगी।

    हवाई सेवाओं में लगातार आ रही बाधाओं को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ के लिए यह ट्रेन संचालित की जा रही है, लेकिन बढ़ी हुई मांग के कारण इस स्पेशल ट्रेन में भी सभी सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं।

    आज भी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट नहीं

    सोमवार को राजधानी रूट की सभी प्रमुख प्रीमियम ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। राजेंद्र नगर से पटना, दानापुर होकर नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी (12309) में एक भी सीट खाली नहीं है।

    इसी तरह डिब्रूगढ़–नई दिल्ली वाया पाटलिपुत्र, दानापुर राजधानी (12423) में भी सभी श्रेणियों में टिकट उपलब्ध नहीं है। राजेंद्र नगर से पटना होकर चलने वाली संपूर्ण क्रांति (12393) सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूरी तरह फुल है। वहीं अमृत भारत (22361) एक्सप्रेस, जो राजेंद्र नगर, पटना और दानापुर होकर नई दिल्ली जाती है, उसमें भी किसी श्रेणी में आरक्षण उपलब्ध नहीं रहा।