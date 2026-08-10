Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    राखी की चिंता छोड़िए, इंडिया पोस्ट पहुंचाएगा बिहार से विदेशों तक भाई की कलाई का प्यार

    By Vidya Sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:15 PM (IST)

    इंडिया पोस्ट ने रक्षाबंधन के लिए विशेष डिलीवरी सेवा शुरू की है, जिससे राखी देश-विदेश में भाइयों तक समय पर पहुंच सकेगी। इस सेवा में डाक शुल्क पर 10% की ...और पढ़ें

    देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचेगी राखी

    देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचेगी राखी

    HighLights

    1. इंडिया पोस्ट ने रक्षाबंधन के लिए विशेष डिलीवरी सेवा शुरू की।

    2. विदेशों में भी भाइयों तक राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचेगी।

    3. डाक शुल्क पर 10% छूट और आकर्षक राखी लिफाफे उपलब्ध।

    जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी अब देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। विदेश में रहने वाले भाइयों तक भी राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट ने विशेष डिलीवरी सेवा शुरू की है। राखी की बुकिंग पर डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जा रही है। इसके साथ ही डाकघरों में न्यूनतम मूल्य पर आकर्षक राखी लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं।

    देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचेगी राखी

    मुख्य डाकमहाध्यक्ष, बिहार शशि शालिनी कुंजर ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और बचपन की यादों को संजोने का अवसर है।

    देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों तक भी इंडिया पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क राखी पहुंचा रहा है। इससे दूर रह रहे भाई-बहनों के बीच त्योहार की खुशी कायम रहेगी।

    10 प्रतिशत की छूट से बहनों को राहत

    इंडिया पोस्ट ने राखी भेजने वालों के लिए डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी है। इसके अलावा डाकघरों में आकर्षक राखी लिफाफे भी न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराए गए हैं।

    राखी की बुकिंग के लिए डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई है। विभाग का उद्देश्य त्योहार के दौरान राखी भेजने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना है।

    राखी के साथ विदेश जाएगा भारतीय संस्कृति का संदेश

    मुख्य डाकमहाध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों में भारतीय रहते हैं। ऐसे में इंडिया पोस्ट की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा बहनों को यह भरोसा देती है कि उनका स्नेह विदेशों में रह रहे भाइयों तक भी सुरक्षित और सम्मानपूर्वक पहुंचेगा।

    राखी के साथ भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की मिठास भी सीमाओं के पार पहुंचेगी।

    डाकघर में की गई विशेष व्यवस्था

    राखी भेजने के इच्छुक लोगों के लिए डाकघरों में विशेष बुकिंग व्यवस्था की गई है। आकर्षक लिफाफे उपलब्ध होने से राखी भेजने वालों को पैकेजिंग के लिए अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ेगा।

    विभाग की ओर से लोगों से समय रहते राखी की बुकिंग कराने की अपील की गई है, ताकि त्योहार से पहले इसे गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।

    'सिर्फ डाक नहीं, भावनाओं की डिलीवरी'

    मुख्य डाकमहाध्यक्ष ने कहा कि इंडिया पोस्ट का उद्देश्य केवल डाक पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और रिश्तों की डिलीवरी करना भी है।

    रक्षाबंधन पर शुरू की गई विशेष सेवा इसी भावना का हिस्सा है। देश के दूसरे राज्यों या विदेशों में रहने वाले भाइयों तक राखी पहुंचाकर बहनें इस पर्व की खुशी उनके साथ साझा कर सकेंगी।

    खबरें और भी