राखी की चिंता छोड़िए, इंडिया पोस्ट पहुंचाएगा बिहार से विदेशों तक भाई की कलाई का प्यार

जागरण संवाददाता, पटना। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी अब देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। विदेश में रहने वाले भाइयों तक भी राखी सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट ने विशेष डिलीवरी सेवा शुरू की है। राखी की बुकिंग पर डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जा रही है। इसके साथ ही डाकघरों में न्यूनतम मूल्य पर आकर्षक राखी लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं।

देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंचेगी राखी मुख्य डाकमहाध्यक्ष, बिहार शशि शालिनी कुंजर ने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और बचपन की यादों को संजोने का अवसर है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों तक भी इंडिया पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क राखी पहुंचा रहा है। इससे दूर रह रहे भाई-बहनों के बीच त्योहार की खुशी कायम रहेगी। 10 प्रतिशत की छूट से बहनों को राहत इंडिया पोस्ट ने राखी भेजने वालों के लिए डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी है। इसके अलावा डाकघरों में आकर्षक राखी लिफाफे भी न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराए गए हैं।

राखी की बुकिंग के लिए डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई है। विभाग का उद्देश्य त्योहार के दौरान राखी भेजने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाना है। राखी के साथ विदेश जाएगा भारतीय संस्कृति का संदेश मुख्य डाकमहाध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों में भारतीय रहते हैं। ऐसे में इंडिया पोस्ट की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा बहनों को यह भरोसा देती है कि उनका स्नेह विदेशों में रह रहे भाइयों तक भी सुरक्षित और सम्मानपूर्वक पहुंचेगा।