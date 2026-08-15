आन-बान और शान से आज पटना के गांधी मैदान में लहराएगा तिरंगा, 13 झांकियों में दिखेगा 'विकसित बिहार'

जागरण संवाददाता, पटना। गांधी मैदान में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह आम जन के लिए देशभक्ति और रोमांच से भरा होगा। सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ध्वजारोहण करेंगे।

इसके बाद विभिन्न रंगों की वर्दियों में सजी 20 परेड टुकड़ियों के जवान बैंड की धुन पर कदमताल करते हुए अनुशासन व शौर्य का प्रदर्शन कर आमजन में सुरक्षा का विश्वास जगाएंगे।

अनुशासित एनसीसी कैडेट व स्काउट-गाइड के युवा अपने उत्साह और संकल्पशक्ति से यह भरोसा दिलाएंगे कि आजादी की विरासत को संभालने और देश को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए अगली पीढ़ी तैयार है। श्वान दस्ते का प्रदर्शन भी प्रमुख आकर्षण रहेगा।

यही नहीं, 13 विभागों की झांकियों में प्रदेश की विकास यात्रा, महिला सशक्तीकरण, आधुनिक शिक्षा, डिजिटल कृषि, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं की तस्वीर दिखेगी। समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के साथ सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और दर्शक सुविधाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस गेट से कौन करेगा प्रवेश, 8.30 बजे तक पहुंचना जरूरी: समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। आमजन गेट संख्या छह और सात से प्रवेश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए गेट दो, तीन व चार और महिलाओं के लिए गेट 12 व 13 निर्धारित किए गए हैं।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों के लिए गेट संख्या एक निर्धारित है। वहीं, न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी समेत सभी अतिविशिष्ट व विशिष्ट अतिथि गेट संख्या 10 से प्रवेश करेंगे। आमंत्रित अतिथियों को सुबह 8:30 बजे तक स्थान ग्रहण करने को कहा गया है।

नारी शक्ति करेगी परेड का नेतृत्व, वर्दियां अलग, जज्बा एक: स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, एसटीएफ, बीसैप, मद्य निषेध पुलिस, जिला बल, ट्रैफिक पुलिस, जेल पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ियां मार्चपास्ट करेंगी। एनसीसी आर्मी के बालक-बालिका कैडेटों के साथ एयरफोर्स, नेवी, स्काउट्स एंड गाइड्स और पुलिस श्वान दस्ता भी परेड का हिस्सा होगा। अग्निशमन दल भी अपनी तैयारी और क्षमता का प्रदर्शन करेगा। परेड की कमान एएसपी कोमल मीणा संभालेंगी जबकि डीएसपी नवनीत आनंद सेकेंड रन कमांड रहेंगे। झांकियों में दिखेगा विकसित होते बिहार का चेहरा: समारोह की दूसरी बड़ी खासियत 13 विभागों की झांकियां होंगी। सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य से लेकर हर हाथ को हुनर, हर हुनर को उद्योग तक झांकियों में विकास की कहानी दिखेगी। जीविका के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, डिजिटल कृषि, मौसम की जानकारी, नागरिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, कला-संस्कृति, न्याय-समानता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। शिक्षा विभाग की झांकी आधुनिक शिक्षा और मसडल स्कूल की तस्वीर पेश करेगी। कृषि निदेशालय डिजिटल कृषि, उद्योग विभाग कौशल से रोजगार और ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर व किसानों की ऊर्जा सुरक्षा की योजनाओं को प्रदर्शित करेगा। विधि विभाग की झांकी न्याय, समानता और अधिकार को आजादी के वास्तविक अर्थ से जोड़ेगी।

वर्षा आई तो भी नहीं थमेगा उत्सव: मौसम को देखते हुए समारोह स्थल पर जलजमाव से बचाव की व्यवस्था की गई है। पेयजल, शौचालय, बिजली, प्रकाश, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हाईमास्ट लाइटों की जांच के साथ अतिरिक्त प्रकाश मीनारें भी लगाई गई हैं।