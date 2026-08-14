स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस का बढ़ा मान: 18 अफसरों को मेडल, 7 जांबाजों को मिलेगा 51-51 हजार का ईनाम

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बिहार पुलिस को 18 पदक दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलेंट्री मेडल (वीरता पदक) देने की घोषणा की गई है।

वर्तमान में विशेष शाखा में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) संजय कुमार और मुजफ्फरपुर रेल की पुलिस अधीक्षक (एसपी) बीणा कुमारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है।

इसके अलावा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा और एसपी इम्तियाज अहमद समेत 15 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए सराहनीय पदक की घोषणा की गई है। पिछले साल 2025 में बिहार पुलिस को कुल 15 पदक मिले थे।

इन 15 पुलिसकर्मियों को मिला सराहनीय पदक: डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा, एसपी इम्तियाज अहमद, इंस्पेक्टर मो इरशाद आलम, दारोगा राजेश कुमार सिंह, दारोगा संतोष छेत्री, एएसआई आनंद प्रकाश, एएसआई मुकेश कुमार सिंह, एएसआई लवकुश कुमार, एएसआई अमिताभ गिरी, हवलदार शंभूनाथ सिंह, हवलदार संतोष अल्ले मगर, हवलदार रूपेश थापा, सिपाही तपन गुरुंग, सिपाही छत्र बहादुर थापा, सिपाही संतोष कुमार ठाकुरी।

आज सात पुलिसकर्मियों को मिलेगा 51-51 हजार का पुरस्कार: बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी वीरता का परिचय देने वाले सात पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 51-51 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की स्वीकृति पर यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं।

इनमें बेगूसराय में आसूचना इकाई के सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार, एसटीएफ पटना के दारोगा अभिनव सिंह भारती, एसटीएफ के हवलदार रूपेश थापा के साथ एसटीएफ के जूनियर कमांडो राकेश कुमार, मृत्युंजय कुमार मंडल, सुमन कुमार और संतोष कुमार शामिल हैं।

बगहा में चार माओवादियों को ढेर करने में मो. अफसर की थी भूमिका: बगहा जिले के लौकरिया वन क्षेत्र में दस जुलाई, 2020 को पुलिस और माआवेादियों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें चार माओवादी मारे गए थे जिसमें मो. अफसर हुसैन की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

इस दौरान बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार, कारतूस, डेटोनेटर, वाकी-आकी, नक्सली वदी, मोबाइल, लैपटॉप आदि बरामद किया गया था। इसके लिए अनुशंसित चार में से तीन पुलिस पदाधिकारियों एएसपी धर्मेन्द्र कुमार झा, दारोगा धर्मेन्द्र पासवान और जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका को वर्ष 2024 में ही पुलिस वीरता पदक से अलंकृत किया गया जा चुका है। मो. अफसर हुसैन की भूमिका को देखते हुए उन्हें भी अब वीरता पदक के लिए चुना गया है।

राष्ट्रपति पदक पाने वालों का परिचय: संजय कुमार, आईजी: संजय 1995 बैच के डीएसपी है, जिन्हें 2013 में आईपीएस में प्रोन्नति मिली। वह ईओयू और सीआईडी के साथ मधेपुरा एसपी रह चुके हैं। प्रोन्नति के बाद वह मुंगेर और साइबर अपराध के डीआईजी रहे। बतौर आईजी वह बीसैप और अब विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त हैं।