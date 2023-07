Patna News घर में शादी का बहाना कर दो महीने की छुट्टी पर गए वाहन चालक की कारस्तानी जब मालिक को जब पता चली तब वे हैरान रह गए। मालूम हुआ कि उसने चार वर्षों में अनेकों बार खाते से कुल 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा आठ लाख रुपये के जेवरात भी लेकर भाग गया।

Patna: चार साल में ड्राइवर ने मालिक के खाते से गायब किए लाखों रुपये, गहनों की चोरी का भी आरोप

जागरण संवाददाता, पटना: घर में शादी का बहाना कर दो महीने की छुट्टी पर गए वाहन चालक की कारस्तानी जब मालिक को जब पता चली, तब वे हैरान रह गए। मालूम हुआ कि उसने चार वर्षों में अनेकों बार खाते से कुल 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इसके अलावा आठ लाख रुपये के जेवरात भी लेकर भाग गया। घटना एसकेपुरी थाना क्षेत्र की न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित लीलावर्त अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चा राय के घर में हुई। मालि‍क ने कॉल कर बुलाया तो ड्राइवर ने आने से किया इनकार छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद जब उन्होंने चालक कुंदन कुमार को कॉल कर घर बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को प्राथमिकी कराई। थानेदार धीरज कुमार ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार, वैशाली जिले के रहिमपुर जगदीश का रहने वाला कुंदन कुमार 10 वर्षों से बच्चा राय की गाड़ी का चालक था, उसकी तनख्वाह आठ हजार रुपये थी। इसके अलावा मालिक ने खाने और रहने की व्यवस्था की थी। वर्ष 2019 में बच्चा राय की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। खाता अपडेट करने पर पता चली ट्रांजेक्‍शन की जानकारी डॉक्टरों ने उन्हें मोबाइल का उपयोग कम करने को कहा था, जिसके बाद ज्यादातर समय उनका मोबाइल चालक के पास ही रहता था। हाल में उन्होंने एसबीआई के बैंक खाते को अपडेट किया तो पता चला कि कई बार में उनके खाते से कुंदन के अकाउंट में कुल 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जब उन्होंने चालक से पूछताछ की तो उसने रुपये ट्रांसफर करने की बात स्वीकार नहीं की। इसके बाद वह घर में शादी की बात कहकर अचानक चला गया। संदेह होने पर उन्होंने घर में छानबीन की तो मालूम हुआ कि सोने की दो चेन व लॉकेट, हीरे व सोने की अंगूठी और प्लेटिनम का ब्रेसलेट भी गायब था। चोरी गए गहनों की कीमत लगभग आठ लाख रुपये है।

