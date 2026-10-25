राज्य ब्यूरो, पटना। गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC Gaya) भविष्य में बिहार के बड़े औद्योगिक परिक्षेत्रों (Industrial Area) में से एक होगा।

अभी देश में 12 औद्योगिक काॅरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। उनमें से एक अमृतसर-कोलकाता काॅरिडोर है, जिसके बीच में आईएमसी गया 1670 एकड़ परिक्षेत्र में विकसित हो रहा है।

इस पर कुल 1,339 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। सभी 12 काॅरिडोर 25,975 एकड़ परिक्षेत्र में होंगे, जिनके विकास पर 28,602 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

16524 करोड़ का निवेश और 1,09,000 को रोजगार की संभावना

आईएमसी गया के जरिये 1,09,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसी आस में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके निर्माण-कार्यों में गति के लिए केंद्र से विशेष आग्रह किया है।

अभी निर्माण प्रारंभिक चरण में है। परियोजना के लिए केंद्र से बतौर इक्विटी अब तक 135 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। केंद्र सरकार से इक्विटी के रूप में 462 करोड़ रुपये मिलेंगे।इसके अलावा 345 करोड़ बतौर ऋण मिलेंगे। बाकी लागत की व्यवस्था राज्य सरकार को अपने स्तर से करनी है। बहरहाल इसके लिए 1670 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर राज्य सरकार की ओर से 462 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। यह क्लस्टर अपने संपूर्ण आकार में लगभग 16524 करोड़ रुपये के निवेश का आधार बनेगा।

एग्रो एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेडीमेड गार्मेंट और टेक्निकल इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स, स्टील आधारित उत्पाद, एयरोस्पेस एवं डिफेंस, भवन सामाग्री, फर्नीचर एवं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े उद्योगों के लिए यहां आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। वर्ष 2029 के अंत तक परियोजना के काम पूरा हो जाने का अनुमान है।

अमृतसर-कोलकाता काॅरिडोर: एक नजर में क्लस्टर : रकबा : लागत (करोड़ रुपये)

खुरपिया (उत्तराखंड) : 1002 : 1265

राजपुरा (पंजाब) : 1099 : 1367

हिसार (हरियाणा) : 2988 : 4680

आगरा (उत्तर प्रदेश) : 1058 : 1812

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : 352 : 658

गया (बिहार) : 1670 : 1339 केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और अगस्त, 2024 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इसका अनुमोदन किया था।