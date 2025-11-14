Imamganj Election Result 2025: जीतनराम मांझी की बहू दीपा कर पाएंगी कमाल या रितु जलाएंगी लालटेन?
इमामगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला रोमांचक है। एनडीए से दीपा मांझी, राजद से रितु प्रिया चौधरी और जन सुराज से डॉ. अजीत कुमार मैदान में हैं। यह सीट मांझी परिवार की परंपरागत सीट रही है। जातीय समीकरणों में मांझी समाज का वोट सबसे अहम है। चुनाव के नतीजे आज 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, इमामगंज (गया)। इमामगंज विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने के आसार हैं। इस सीट पर एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी दीपा मांझी, राजद की प्रत्याशी रितु प्रिया चौधरी और जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अजीत कुमार मैदान में हैं। इस सीट पर दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान हुआ था। वहीं, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे।
बता दें कि इमामगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जिला गया लगता है। यहां 1957 में हुए चुनाव में निर्दलीय अम्बिका प्रसाद सिंह विधायक बने थे। 2020 में यहां से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने चुनाव जीता था।
क्यों खास है इमामगंज सीट?
मांझी परिवार की पारंपरिक सीट इमामगंज से मांझी की बहू एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी चुनावी मैदान में हैं। मांझी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जब यह सीट खाली हुई तो उपचुनाव में दीपा ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी जहां से वह विधायक भी हैं।
बता दें कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और जातीय मतदाताओं के आंकड़े में मांझी समाज का वोट सर्वोपरि है। दूसरे नंबर पर दांगी/ कोयरी हैं और तीसरा स्थान यादव समाज का है। निर्णायक वोट यहां अगड़ी जाति का भी होगा।
