IIT पटना की छात्राओं ने रचा इतिहास, AI से निकाला ट्रैफिक समस्या का हल; राष्ट्रीय स्तर पर मिला पहला स्थान

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना की छात्राओं की टीम ने राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रतियोगिता फ्लिपकार्ट ग्रिड 2.0 में प्रथम स्थान हासिल किया है।

टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान विकसित कर यातायात नियंत्रण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या का हल प्रस्तुत किया।

इससे अनावश्यक रूप से पुलिस बल और अन्य संसाधनों की तैनाती कम करने में मदद मिल सकती है। विजेता टीम में बीटेक-एमटेक इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के तृतीय वर्ष की छात्राएं कशिश राय और भूमि गर्ग (गणित एवं कंप्यूटिंग) तथा प्रज्ञा महाजन (कंप्यूटर साइंस) शामिल हैं।

टीम ने प्रतियोगिता की थीम-2, 'इवेंट-ड्रिवन ट्रैफिक कंजेशन' के तहत अपना समाधान 'ग्रिडलॉक ओरेकल' प्रस्तुत किया। 8,057 वास्तविक घटनाओं के डाटा पर तैयार किया समाधान बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से आयोजित इस हैकाथॉन में प्रतिभागियों को यातायात से जुड़ी 8,057 वास्तविक घटनाओं का डाटा सेट उपलब्ध कराया गया था। चुनौती यह थी कि किसी घटना की सूचना मिलने पर पहले से यह अनुमान लगाया जाए कि उससे यातायात में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा या सड़क बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में ऐसी घटनाओं के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और बैरिकेड्स की तैनाती करनी पड़ती है। कई बार पर्याप्त जानकारी के अभाव में जरूरत से अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं। इससे पुलिसकर्मियों की तैनाती और अन्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग प्रभावित होता है।

एआई से पता चलेगा कहां जरूरी है पुलिस बल इस समस्या के समाधान के लिए आईआईटी पटना की छात्राओं ने 'ग्रिडलॉक ओरेकल' विकसित किया है। यह बेंगलुरु ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाली प्रणाली है।