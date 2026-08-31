IIT पटना का होगा कायाकल्प! 2 साल में 6500+ विद्यार्थी, 644 करोड़ के तीसरे फेज से बढ़ेगा कैंपस का दम

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) पटना अगले दो वर्षों में बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2028 तक तीसरे चरण का निर्माण पूरा होने के बाद संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या छह हजार से अधिक होने की उम्मीद है। वर्तमान में 4,347 विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।

644 करोड़ से बनेगा तीसरा फेज आइआइटी पटना के 500 एकड़ में फैले परिसर में तीसरे चरण का निर्माण 2026 में शुरू हुआ है और इसे 2028 तक पूरा किया जाना है। इस चरण में 1,26,462 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण होगा। इसकी अनुमानित लागत 644 करोड़ रुपये है।

पहले चरण का निर्माण 2011 में शुरू होकर 2016 में पूरा हुआ था। 388 करोड़ रुपये की लागत से 1,43,616 वर्ग मीटर क्षेत्र विकसित किया गया। दूसरे चरण में 2017 से 2024 तक 498 करोड़ रुपये खर्च हुए और 1,07,228 वर्ग मीटर क्षेत्र का निर्माण हुआ।

तीसरे फेज के बाद बढ़ेगी छात्र क्षमता तीसरे चरण के पूरा होने के बाद आइआइटी पटना में कुल निर्मित क्षेत्र 3,77,306 वर्ग मीटर हो जाएगा। नए शैक्षणिक और अन्य ढांचागत संसाधनों के तैयार होने से विद्यार्थियों के साथ फैकल्टी और कर्मचारियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होगा।

संस्थान में हाइब्रिड मोड के विद्यार्थियों के लिए 700 से अधिक बेड वाला हास्टल भी तैयार हो चुका है। इसका निर्माण संस्थान ने अपने आंतरिक संसाधनों से कराया है। AI सेंटर से रिसर्च पार्क तक, करोड़ों का निवेश बिहार सरकार के सहयोग से 60 करोड़ रुपये की लागत से एआइ सेंटर और 305 करोड़ रुपये से रिसर्च पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। रिसर्च पार्क के पांच वर्षों के रखरखाव के लिए 75 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं।

इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 39 करोड़ रुपये की लागत से हास्टल का निर्माण किया जा रहा है। इससे स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों को कैंपस में रहकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की सुविधा मिलेगी।

170 करोड़ की आय से संस्थान होगा और मजबूत कुलसचिव प्रो. एके ठाकुर के अनुसार, तीसरे फेज की राशि में 160 करोड़ रुपये संस्थान को 10 वर्षों में लौटाने हैं। इसके लिए हर वर्ष 16 करोड़ रुपये की राशि देनी होगी।