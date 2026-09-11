अब सिर्फ 1 साल में पूरी होगी मास्टर डिग्री, IGNOU ने शुरू किए पीजी कोर्सेस

जागरण संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

यह पहल विद्यार्थियों को कम अवधि में उच्च शिक्षा के अगले स्तर तक पहुंचने तथा अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

स्नातक छात्रों के लिए खुशखबरी

इग्नू द्वारा चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय कला स्नातकोत्तर तथा अन्य संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम विभिन्न विषयों में प्रारंभ किए गए हैं।

इन विषयों में कर सकेंगे पीजी

इनमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे विषय प्रमुख हैं। जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी की है, वे संबंधित विषय में निर्धारित पात्रता के अनुसार इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।