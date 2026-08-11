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    10 लाख में एक को होती है ऐसी बीमारी! हृदय खोल निकाला ट्यूमर, फिर की ट्रिपल बाईपास सर्जरी

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:34 PM (IST)

    आईजीआईएमएस पटना में 60 वर्षीय मरीज की हृदय से ट्यूमर निकालने और ट्रिपल बाईपास की दुर्लभ व जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह देश में इस तरह का तीसरा मा ...और पढ़ें

    पटना के आईजीआईएमएस में हृदय ट्यूमर और ट्रिपल बाईपास की जटिल सर्जरी सफल

    पटना के आईजीआईएमएस में हृदय ट्यूमर और ट्रिपल बाईपास की जटिल सर्जरी सफल

    HighLights

    1. आईजीआईएमएस पटना में दुर्लभ हृदय सर्जरी संपन्न हुई।

    2. हृदय ट्यूमर और ट्रिपल बाईपास एक साथ किया गया।

    3. आयुष्मान योजना के तहत मरीज का मुफ्त इलाज हुआ।

    जागरण संवाददाता, पटना। हृदय के अंदर ट्यूमर, साथ ही तीन प्रमुख धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज से जूझ रहे बेगूसराय के 60 वर्षीय व्यक्ति की आईजीआईएमएस में दुर्लभ व जटिल सर्जरी की गई। हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सा (सीटीवीएस) के विभागाध्यक्ष डॉ. शील अवनीश के नेतृत्व में उनकी टीम ने करीब छह घंटे में यह जटिल सर्जरी की।

    डॉ. शील अवनीश ने बताया कि ट्यूमर निकालने के लिए पहले मरीज को हार्ट-लंग मशीन पर रखा गया। जबतक हृदय को खोलकर ट्यूमर निकाला गया यह मशीन हृदय व फेफड़ों का काम करती रही। हृदय को बंद करने के बाद हाथ और पैर की नसों काे लेकर तीनों अवरुद्ध धमनियों का बाईपास किया गया।

    डॉ. शील अवनशी ने बताया कि हृदय में ट्यूमर होना ही दुर्लभ है और इसके साथ कोरोनरी धमनियों में गंभीर ब्लाकेज का होना बेहद दुर्लभ स्थिति है। विश्व में हर दस लाख लोगों में 0.5 से भी कम लोगों को यह रोग होता है। ऐसे मरीजों में अचानक हृदय गति रुकने, ब्रेन स्ट्रोक या हृदयाघात का खतरा बना रहता है।

    उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा जगत में अब तक इस तरह की सर्जरी केवल तीन बार ही की गई है। इस जटिल सर्जरी में उनके साथ डॉ. समर, डॉ. अंकित, कार्डियक एनेस्थीसिया टीम में डॉ. आलोक, डॉ. शशांक, डॉ. दिव्या और डॉ. परवेज शामिल थे।

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    परफ्यूजनिस्ट प्रियांशु, मनीषा, सुप्रिया ने हार्ट-लंग मशीन के संचालन में भूमिका निभाई। वहीं, नर्सिंग सहयोगी के रूप में ज्योत्सना, गीतांजलि, रश्मि आदि थे।

    प्राथमिकता में आयुष्मान योजना के तहत हुई मुफ्त सर्जरी:

    डॉ. शील ने बताया कि मरीज मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है जो वर्तमान में कोलकाता में फेरी लगाने का कार्य करता है। काेलकाता से उपचार कराने के लिए वह आईजीआईएमएस आया था। उसे सीने में तेज दर्द, सांस लेने में परेशानी और बार-बार बेहोशी की शिकायत थी। जांच में हृदय के ऊपरी बाएं कक्ष में माइक्सोमा (ट्यूमर) के साथ हृदय की तीन प्रमुख धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज का पता चला।

    इसके अलावा मरीज मधुमेह व अस्थमा से भी पीड़ित था। पूरा उपचार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत मुफ्त किया गया। निजी अस्पताल में इस तरह की जटिल सर्जरी पर करीब पांच लाख का खर्च आता है। रोगी की जान को खतरे में देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर बहुत जल्द सर्जरी की तिथि भी दी गई थी।

    छह घंटे की सर्जरी, दो घंटे में वेंटिलेटर से बाहर:

    छह अगस्त को करीब छह घंटे चली सर्जरी के दौरान मरीज को कई यूनिट रक्त एवं रक्त उत्पाद चढ़ाए गए। आपरेशन के बाद उसे आईसीयू में रखा गया।

    चिकित्सकों के अनुसार, करीब दो घंटे के भीतर ही वेंटिलेटर हटा दिया गया। उसी शाम उसने मुंह से खाना शुरू कर दिया और अगले दिन आईसीयू में चलने-फिरने लगा। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है और जल्द घर लौटने की तैयारी है।

    आईजीआईएमएस के निदेशक प्रो. डॉ. बिन्दे कुमार, डीन एकेडमिक्स डॉ. प्रो. ओम कुमार, उप निदेशक डॉ. प्रो. विभूति प्रसन्न सिन्हा और चिकित्साधीक्षक डॉ. प्रो. मनीष मंडल ने इस दुर्लभ सर्जरी की सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी।

    आनुवंशिक कारणों से होता ट्यूमर:

    डॉ. अवनीश के अनुसार हृदय में माइक्सोमा की समस्या आनुवंशिक कारणों से जुड़ी हो सकती है और यह महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। इस मामले में मरीज पुरुष था। यह ट्यूमर सामान्यतः बाएं अलिंद में पाया जाता है। ट्यूमर बढ़ने पर हृदय के रक्त प्रवाह में बाधा आ सकती है।

    इसके टुकड़े रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचकर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में अचानक बेहोशी और हृदय गति रुकने का खतरा भी होता है।

    क्यों था केस इतना जटिल:

    डॉ. विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि यह सर्जरी इसलिए भी दुर्लभ थी, क्योंकि इसमें ट्यूमर और ट्रिपल बाईपास सर्जरी एक साथ करनी थी। इसके अलावा मरीज को मधुमेह और अस्थमा भी था जिससे सर्जरी व एनेस्थीसिया का जोखिम और बढ़ गया था।