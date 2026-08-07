'बिना BP जांचे पाइप लगा दी, मेरी मां मर गई', IGIMS में मंत्री निशांत कुमार के सामने फूटा मरीजों का गुस्सा
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को IGIMS पटना में नई सुविधाओं के उद्घाटन के दौरान मरीजों के परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। ...और पढ़ें
HighLights
स्वास्थ्य मंत्री के सामने मरीजों ने खोली अस्पताल की पोल
इलाज में लापरवाही, बिना जांच पाइप से मौत का आरोप
आयुष्मान लाभार्थियों को बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर किया
डिजिटल डेस्क, पटना। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने उन्हें घेर लिया।
इस दौरान लोगों ने संस्थान की बदहाल व्यवस्था, इलाज में लापरवाही और कथित दलाली को लेकर मंत्री के सामने अपनी गंभीर शिकायतें रखीं।
परिजनों ने सुनाई आपबीती, लगाए गंभीर आरोप
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। एक परिजन ने बिलखते हुए आरोप लगाया कि बिना बीपी (ब्लड प्रेशर) की जांच किए ही उनकी मां को पाइप लगा दिया गया, जिससे बेड पर ही उनकी मौत हो गई।
वहीं एक महिला मरीज के रिश्तेदार ने शिकायत की कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों को समय पर भर्ती नहीं कर रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि यहां की स्थिति इतनी खराब है कि मरीज को लगता है इलाज मिलने से पहले कतार में खड़े-खड़े ही उसकी जान चली जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे परिजनों ने बताया कि अस्पताल के मेडिकल काउंटर पर दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें बाहर की दुकानों से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
मंत्री ने दिया कार्रवाई और सुधार का आश्वासन
मरीजों के परिजनों की शिकायतों को सुनने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मामले की गंभीरता से जांच कराने और समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। भीड़ और बढ़ते विरोध को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला।
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अस्पताल को मिलीं 5 नई सुविधाएं
हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने IGIMS में 5 नई स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने आर.आई.ओ. मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कंट्रोल रूम व सर्वर रूम, क्रिटिकल केयर मेडिसिन (CCM) आईसीयू तथा एक आधुनिक डायलिसिस यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया।