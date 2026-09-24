IBPS में बिना लिखित परीक्षा बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का मौका, 14 लाख तक का पैकेज

जागरण संवाददाता, पटना। IBPS Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के लिए आमतौर पर उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अलग तरह का अवसर दिया है।

सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर (ग्रेड-डी) पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की जगह वॉक-इन सिलेक्शन रखा गया है। योग्य उम्मीदवार सीधे तय तारीख और स्थान पर पहुंचकर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस भर्ती में बीई, बीटेक और एमसीए डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में एंट्री यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है, जिनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम का अनुभव है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट और लिनक्स या विंडोज सर्वर की जानकारी रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र हो सकते हैं।

चयनित अभ्यर्थियों को करीब 73 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सालाना सीटीसी करीब 14.09 लाख रुपये बताया गया है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद पर होगी भर्ती IBPS की ओर से यह भर्ती सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर (ग्रेड-डी) पद के लिए की जा रही है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति बैंकिंग संस्थान के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तकनीकी काम संभालेगा। सर्वर को मैनेज करना, नेटवर्क से जुड़े कार्यों को देखना और लिनक्स या विंडोज सर्वर पर काम करना जिम्मेदारियों का हिस्सा हो सकता है। इसलिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव भी जरूरी है। BE, BTech और MCA वालों के लिए मौका उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित विषय में बीई, बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स या विंडोज सर्वर और नेटवर्क मैनेजमेंट से जुड़ा निर्धारित कार्य अनुभव भी मांगा गया है।

यानी यह भर्ती फ्रेशर्स के बजाय संबंधित तकनीकी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई विस्तृत पात्रता जरूर जांचनी चाहिए। 25 से 33 वर्ष तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर (ग्रेड-डी) पद के लिए आयु सीमा 25 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

उम्र की गणना और आरक्षण से जुड़े नियमों की अंतिम जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखना जरूरी है। उम्मीदवारों की पात्रता की जांच भर्ती में निर्धारित नियमों के आधार पर की जाएगी। हर महीने करीब 73 हजार रुपये वेतन इस भर्ती में चयनित उम्मीदवार को करीब 73,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलने की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं। सालाना सीटीसी करीब 14.09 लाख रुपये बताया गया है। ऐसे में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए यह भर्ती बैंकिंग संस्थान के तकनीकी सेटअप में काम करने का अवसर दे सकती है। लिखित परीक्षा की जगह वॉक-इन सिलेक्शन इस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लंबी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। चयन प्रक्रिया वॉक-इन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख और स्थान पर पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया में शामिल होना होगा। अंतिम चयन उम्मीदवार की पात्रता और चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। 30 सितंबर को होगा वॉक-इन IBPS की ओर से वॉक-इन सिलेक्शन 30 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को तय समय पर IBPS के मुंबई स्थित कार्यालय पहुंचना होगा। पता है- IBPS House, 90 Feet DP Road, Thakur Polytechnic के पीछे, WE Highway के पास, Kandivali East, Mumbai-400101।