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CMO से हटे प्रधान सचिव दीपक कुमार, नीतीश के करीबी रहे पूर्व IAS अफसर को सम्राट सरकार ने सौंपी खास ज‍िम्‍मेदारी

By Digital Desk Edited By: vyas Chandra
Published: Wed, 30 Sep 2026 03:38 PM (GMT+05:30)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी दीपक कुमार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ...और पढ़ें

बिहार के पूर्व मुख्‍य सचिव दीपक कुमार बने आपदा प्रबंधन प्राध‍िकरण के उपाध्‍यक्ष। फाइल

बिहार के पूर्व मुख्‍य सचिव दीपक कुमार बने आपदा प्रबंधन प्राध‍िकरण के उपाध्‍यक्ष। फाइल

HighLights

  1. पूर्व IAS दीपक कुमार बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष नियुक्त।

  2. उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पद संभाले।

  3. आपदा प्रबंधन में उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव महत्वपूर्ण माना जा रहा।

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1984 बैच के अधिकारी दीपक कुमार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले दीपक कुमार बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी को जिम्मेदारी देने के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्य सचिव से लेकर केंद्र तक निभाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। मई 2018 में उन्हें बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया था।

अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य, नगर विकास, पर्यटन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के महानिदेशक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।  

करीब 13 जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी

दीपक कुमार का प्रशासनिक अनुभव केवल सचिवालय और केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बिहार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी जिलाधिकारी के रूप में काम किया।

हजारीबाग से लेकर बक्सर और नालंदा समेत करीब 13 जिलों में वे जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जिलों में प्रशासनिक कामकाज का उनका अनुभव आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

दीपक कुमार 20 मार्च 2021 को आईएएस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद भी उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं।

सेवानिवृत्ति के ठीक बाद उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव बनाया गया था। लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े रहने के कारण उन्हें सरकार के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले अधिकारियों में माना जाता है।

11 सितंबर से खाली था उपाध्यक्ष का पद

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद 11 सितंबर को उदय कांत मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से रिक्त था।

अब सरकार ने इस पद पर दीपक कुमार की नियुक्ति की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सामने राज्य में बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, आंधी-वज्रपात और अन्य आपदाओं से जुड़े जोखिमों के आकलन और तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहती हैं।

सीएमओ में बदलाव के बाद फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

इससे पहले 10 मई को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में भी वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बदलाव किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले अधिकारियों में शामिल रहे पटना के पूर्व आयुक्त कुमार रवि और डॉ. चंद्रशेखर सिंह का भी तबादला किया गया था।

उनकी जगह लोकेश कुमार और संजय कुमार सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में जिम्मेदारी दी गई थी।,अब दीपक कुमार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही एक बार फिर अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।