Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पटना मोकामा में 81 मिनट थमी हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो की रफ्तार: प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही फेल हुआ इंजन

By Vidya Sagar Edited By: Radha Krishna
Published: Mon, 14 Sep 2026 09:31 PM (IST)

हावड़ा से नई दिल्ली जा रही 12273 अप दुरंतो एक्सप्रेस मोकामा स्टेशन पर इंजन में तकनीकी खराबी के कारण 81 ...और पढ़ें

दुरंतो एक्सप्रेस

दुरंतो एक्सप्रेस

HighLights

  1. दुरंतो एक्सप्रेस का इंजन मोकामा स्टेशन पर हुआ खराब।

  2. ट्रेन 81 मिनट तक प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर खड़ी रही।

  3. यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा।

संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही 12273 अप दुरंतो एक्सप्रेस सोमवार को मोकामा स्टेशन पहुंचते ही अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में आई खराबी के कारण ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर करीब 81 मिनट तक खड़ी रही।

दोपहर 3:06 बजे मोकामा पहुंची दुरंतो को इंजन ठीक होने के बाद शाम 4:27 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को लंबे इंतजार के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्टेशन पहुंचते ही सामने आई इंजन की खराबी

दुरंतो एक्सप्रेस के मोकामा स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, इंजन में तकनीकी समस्या का पता चला। चालक और रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों ने तत्काल खराबी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी।

मौके पर काफी देर तक तकनीकी जांच और मरम्मत का काम चलता रहा। यात्रियों को उम्मीद थी कि खराबी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन इंजन को दुरुस्त करने में एक घंटे से ज्यादा समय लग गया।

सवा घंटे से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही ट्रेन

इंजन की खराबी के कारण दुरंतो एक्सप्रेस निर्धारित ठहराव के मुकाबले काफी अधिक समय तक मोकामा स्टेशन पर रुकी रही। करीब 81 मिनट बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जा सका।

लंबे समय तक ट्रेन के खड़े रहने से यात्रियों में बेचैनी और परेशानी की स्थिति बनी रही। हालांकि ट्रेन में तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद परिचालन दोबारा शुरू कर दिया गया।

दूसरी ट्रेनों पर नहीं पड़ा बड़ा असर

दुरंतो एक्सप्रेस के इंजन फेल होने के बावजूद रेलवे ने अप लाइन पर दूसरी ट्रेनों के परिचालन को प्रभावित होने से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की।

रेलवे ने पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन नौ नंबर लाइन से कराया। इससे अप लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही जारी रही और दुरंतो के खड़े रहने का असर दूसरे ट्रेनों के परिचालन पर नहीं पड़ा।

मोकामा से दानापुर तक रेलवे में बढ़ी हलचल

दुरंतो जैसी सुपरफास्ट ट्रेन के अचानक तकनीकी खराबी की वजह से रुकने के बाद मोकामा स्टेशन से लेकर दानापुर रेल मंडल तक रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल रही।

अधिकारियों की निगरानी में इंजन की खराबी दूर करने का काम किया गया। वैकल्पिक लाइन के इस्तेमाल से रेल यातायात को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की गई।

4:27 बजे फिर पटरी पर दौड़ी दुरंतो

काफी मशक्कत के बाद इंजन को दुरुस्त कर लिया गया। इसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस को शाम 4:27 बजे मोकामा से नई दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

ट्रेन के रवाना होने के बाद स्टेशन पर स्थिति सामान्य हो गई और रेलवे परिचालन भी अपने निर्धारित ढर्रे पर लौट आया। इस घटना ने एक बार फिर सुपरफास्ट ट्रेनों में तकनीकी खराबी की स्थिति में त्वरित वैकल्पिक व्यवस्था की अहमियत सामने ला दी।