पटना मोकामा में 81 मिनट थमी हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो की रफ्तार: प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही फेल हुआ इंजन

संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही 12273 अप दुरंतो एक्सप्रेस सोमवार को मोकामा स्टेशन पहुंचते ही अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। सुपरफास्ट ट्रेन के इंजन में आई खराबी के कारण ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर करीब 81 मिनट तक खड़ी रही।

दोपहर 3:06 बजे मोकामा पहुंची दुरंतो को इंजन ठीक होने के बाद शाम 4:27 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों को लंबे इंतजार के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पहुंचते ही सामने आई इंजन की खराबी दुरंतो एक्सप्रेस के मोकामा स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, इंजन में तकनीकी समस्या का पता चला। चालक और रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों ने तत्काल खराबी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी।

मौके पर काफी देर तक तकनीकी जांच और मरम्मत का काम चलता रहा। यात्रियों को उम्मीद थी कि खराबी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन इंजन को दुरुस्त करने में एक घंटे से ज्यादा समय लग गया। सवा घंटे से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही ट्रेन इंजन की खराबी के कारण दुरंतो एक्सप्रेस निर्धारित ठहराव के मुकाबले काफी अधिक समय तक मोकामा स्टेशन पर रुकी रही। करीब 81 मिनट बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया जा सका।