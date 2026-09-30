कैसे करें परिवार नियोजन? ‘कब, क्या और कैसे’ का जवाब देंगे मास्टर ट्रेनर, बिहार के 38 जिलों में खास तैयारी

राज्य ब्यूरो, पटना। परिवार नियोजन की सामग्री समय पर उपलब्ध रहे और उसके रखरखाव में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब जिलों में मास्टर ट्रेनर स्वास्थ्यकर्मियों को परिवार नियोजन सामग्री के वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देंगे। बुधवार को 20 जिलों के चुनिंदा स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

पहले ट्रेनिंग, फिर जिलों में तैयार होगी पूरी टीम परिवार नियोजन कार्यक्रम पदाधिकारी डा. सरिता के अनुसार, मास्टर ट्रेनर अपने-अपने जिलों में स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन से जुड़ी सामग्रियों का सही रखरखाव और जरूरत के मुताबिक उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यानी सामग्री कहां कितनी है और कब जरूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी व्यवस्थित तरीके से रखी जाएगी। 20 जिलों के अधिकारियों ने सीखा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में राज्य स्वास्थ्य समिति और पीएसआइ इंडिया के तत्वावधान में उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण के लिए जिलों को दो बैच में बांटा गया है। पहले बैच में 20 जिलों के जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला औषधि भंडार के प्रभारी शामिल हुए। गुरुवार को 18 जिलों की बारी पहले चरण के बाद गुरुवार को दूसरे बैच के 18 जिलों के मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण लेंगे। केंद्रीय टीम ने अधिकारियों को पोर्टल पर काम करने की तकनीकी जानकारी भी दी। प्रशिक्षण का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायक आयुक्त डा. इंदु ग्रेवाल ने किया।