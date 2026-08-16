हॉकी की नेशनल चैंपियनशिप में बिहार की बेटियों का कमाल, गोवा को 6-0 से हराया

डिजिटल डेस्क, पटना। पूणे में आयोजित 16th Hockey India Junior Women National Championship 2026 में बिहार की टीम ने कमाल कर दिया है। शनिवार को हुए मैच में उन्होंने गोवा की टीम को 6-0 से हरा दिया है। बिहार के अलावा कर्नाटक और मिजोरम ने भी जीत हासिल की है।

बिहार की टीम कुमारी निशु (गोलकीपर) कुमारी शारदा कुमारी संध्या खुशी कुमारी कच्छप काजल आकांशा यादव नाजिया खातून कुमारी संजना भारती कुमारी अंजलि सिद्धि कुमारी कुमारी रिशु मुर्मू मोनिका ज्योति कुमारी अनु कुमारी सपना सिंह (कप्तान) लक्ष्मी कुमारी कुमारी पुष्पांजलि कुमारी नीलू (जीके) इस चैम्पियनशिप के लिए बिहार की महिला हॉकी टीम का चयन राजगीर खेल अकादमी में हुए चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक गविन फेरेरा के मार्गदर्शन में टीम का चयन किया गया।

अलग-अलग डिवीजन का मैच डिवीजन 'B' के पूल B मैच में कर्नाटक ने उत्तराखंड पर 6-1 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि बिहार ने गोवा को 6-0 के बड़े अंतर से हराया। वहीं मिजोरम ने डिवीज़न 'B' के पूल A मुकाबले में केरल पर 2-0 से जीत हासिल की।

डिवीजन 'B' के पूल A में असम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आंध्र प्रदेश को 2-1 से हराया, जबकि डिवीजन 'C' के पूल B में गुजरात ने पुडुचेरी पर 3-1 से जीत दर्ज की। डिवीजन 'C' के अन्य मैचों में, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने पूल A में हॉकी अरुणाचल पर 2-0 से जीत हासिल की, जबकि राजस्थान को त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन पर और जम्मू-कश्मीर को तेलंगाना पर 5-0 से जीत मिली। ये दोनों मैच विरोधी टीमों के मैच में शामिल न हो पाने (forfeit) के कारण जीते गए माने गए।