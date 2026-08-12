पॉक्सो मामले में बाद में हुआ समझौता अपराध को कम नहीं कर सकता, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग से यौन अपराध के पॉक्सो मामलों में बाद में हुआ समझौता आरोपी के पक्ष में वैधानिक अनुमान को खत्म नहीं कर सकता ...और पढ़ें
HighLights
पॉक्सो मामलों में समझौता अपराध को कम नहीं कर सकता।
पटना हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
पॉक्सो अपराध निजी नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध है।
विधि संवाददाता,पटना। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग से यौन अपराध के मामले में बाद में हुआ समझौता आरोपी के पक्ष में वैधानिक अनुमान को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के तहत अपराध निजी विवाद नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध है।
ऐसे गैर-समझौतायोग्य अपराध को महज पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हल्का नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने अररिया महिला थाना कांड संख्या 47/2025 में आरोपित मो. सरताज आलम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
क्या था मामला?
एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से पढ़ाई के दौरान करीब डेढ़ वर्ष पहले पहचान हुई थी। आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाया गया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली गईं। बाद में शादी से इनकार करने तथा 4 सितंबर 2025 को कोर्ट मैरिज के नाम पर उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देने का आरोप लगाया गया।
परिवार के स्तर पर दो बार पंचायत के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद पीड़िता और उसके स्वजन के आरोपी के घर जाने पर मारपीट, गाली-गलौज, 10 लाख रुपये नकद, चारपहिया वाहन और दहेज की मांग तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी एफआइआर में लगाया गया।
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मामला पहले हाईकोर्ट की समन्वय पीठों के समक्ष आया था। पक्षकारों की सहमति से इसे पटना हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भेजा गया। तीन जुलाई 2026 को समझौता हुआ, जिसके तहत आरोपित पक्ष ने कुल 5.50 लाख रुपये देने पर सहमति जताई और एक लाख रुपये अग्रिम दिए।
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो की धारा 4 के अपराध में वैधानिक अनुमान लागू होता है। बाद में किया गया समझौता इस वैधानिक अनुमान को न तो विस्थापित कर सकता है और न ही उसका खंडन। खास तौर पर कोर्ट ने समझौता-पत्र की शर्तों पर ध्यान देते हुए कहा कि उसमें कथित घटना को स्वीकार किया गया है। इसलिए उसी समझौते के आधार पर पॉक्सो के तहत उत्पन्न वैधानिक अनुमान को समाप्त नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गैर-समझौतायोग्य अपराध को केवल समझौते के आधार पर समझौतायोग्य नहीं बनाया जा सकता। अंततः कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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