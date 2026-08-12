पॉक्सो मामले में बाद में हुआ समझौता अपराध को कम नहीं कर सकता, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

विधि संवाददाता,पटना। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग से यौन अपराध के मामले में बाद में हुआ समझौता आरोपी के पक्ष में वैधानिक अनुमान को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के तहत अपराध निजी विवाद नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध है।

ऐसे गैर-समझौतायोग्य अपराध को महज पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हल्का नहीं किया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने अररिया महिला थाना कांड संख्या 47/2025 में आरोपित मो. सरताज आलम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

क्या था मामला? एफआईआर के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से पढ़ाई के दौरान करीब डेढ़ वर्ष पहले पहचान हुई थी। आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाया गया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली गईं। बाद में शादी से इनकार करने तथा 4 सितंबर 2025 को कोर्ट मैरिज के नाम पर उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देने का आरोप लगाया गया।

परिवार के स्तर पर दो बार पंचायत के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद पीड़िता और उसके स्वजन के आरोपी के घर जाने पर मारपीट, गाली-गलौज, 10 लाख रुपये नकद, चारपहिया वाहन और दहेज की मांग तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी एफआइआर में लगाया गया।

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मामला पहले हाईकोर्ट की समन्वय पीठों के समक्ष आया था। पक्षकारों की सहमति से इसे पटना हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भेजा गया। तीन जुलाई 2026 को समझौता हुआ, जिसके तहत आरोपित पक्ष ने कुल 5.50 लाख रुपये देने पर सहमति जताई और एक लाख रुपये अग्रिम दिए।