Hariyali Teej 2026: अखंड सौभाग्य का पर्व 'हरियाली तीज', 4 शुभ योगों के दुर्लभ संयोग में आज शिव-गौरी का पूजन

जागरण संवाददाता, पटना। सावन शुक्ल तृतीया 15 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। अखंड सुहाग के लिए सुहागिन आज हरियाली तीज का व्रत करेंगी।

प्रेम, प्रकृति और सुहाग का पर्व हरियाली तीज पर शिव योग, सिद्ध, रवियोग एवं जयद योग में तीज का पर्व मनाएंगे।

ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि सुहागिन शिव-गौरी का पूजन उपवास करने के साथ विधि-विधान के साथ करेंगी।

शनिवार की सुबह 6.30 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इसके बाद पूरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चार शुभ योग का संयोग बना रहेगा। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां, लहठी, 16 शृंगार के साथ माता पार्वती और भगवान महादेव का पूजन करेंगे।