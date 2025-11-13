Hardcore Naxalite Arrest : जहानाबाद से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार; 2016 के खरोंध रेलवे स्टेशन हमले का था आरोपी

संवाद सूत्र, सिरदला (नवादा)। नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) और सिरदला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली रामकृत यादव, निवासी घोषी (जहानाबाद), को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे सिरदला थाना लाया गया और आगे की प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय नवादा भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था।

पुलिस टीम ने रामकृत यादव के ठिकाने पर छापेमारी की और बिना किसी विरोध के उसे पकड़ लिया।

यह गिरफ्तारी सिरदला थाना कांड संख्या 264/2016 से जुड़ी है, जिसमें रामकृत यादव मुख्य अभियुक्तों में से एक था।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में नवनिर्मित खरोंध रेलवे स्टेशन पर नक्सलियों ने लेवी की मांग को लेकर जमकर उत्पात मचाया था।

सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने निर्माण कार्य रुकवाया, मजदूरों व मुंशी के साथ मारपीट की, और स्टेशन परिसर में खड़ी पोकलेन मशीन, बोलेरो समेत कई वाहनों में आग लगा दी थी।

घटना के बाद तत्कालीन नवादा एसपी विकास वर्मन ने मामले की जांच खुद अपने स्तर से की थी। उन्होंने सैफ जवानों की सुरक्षा में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया था।

इसके बाद से ही पुलिस ने मामले में शामिल सभी आरोपितों की तलाश शुरू की थी। अधिकांश अभियुक्तों को पिछले वर्षों में गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है, जबकि कुछ अब भी फरार हैं।

नवादा पुलिस का कहना है कि फरार नक्सलियों की खोज लगातार जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हालिया गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली रामकृत यादव से पूछताछ जारी है और उससे संगठन के अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है।